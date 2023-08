Brian Van Hinthum

Vrijdag 18 augustus 2023 21:00

Max Verstappen weet momenteel het hele veld in de Formule 1 de baas te spelen en de Nederlander weet de overwinningen aan elkaar te rijgen. De vraag is hoe lang hij dit niveau van motivatie weet vol te houden nu het zo makkelijk lijkt te gaan. Jos Verstappen legt uit wat zijn zoon blijft motiveren om op topniveau te blijven.

Het eerste gedeelte van het seizoen zit erop en na de Grand Prix van België zijn we inmiddels in de zomerstop terecht gekomen, alvorens het hele circus over een week in Zandvoort neerstrijkt voor de Dutch Grand Prix. Voorlopig is het enkel en alleen Red Bull, met Max Verstappen voorop, dat de klok slaat in de Formule 1. De formatie van Christian Horner wist voorlopig alle twaalf de races van dit seizoen te winnen. Tien overwinningen gingen naar Verstappen, terwijl de andere twee op naam zijn geschreven van Pérez.

Max wil de beste zijn

Daarmee lijkt de regerend wereldkampioen gestaag op weg richting zijn derde wereldtitel op een rij. De teller qua overwinningen staat in middels ook al op 44 stuks en dus lijkt het met zijn relatief jonge leeftijd van 25 jaar steeds meer erop dat de zoon van Jos de nodige records uit de boeken kan gaan rijden. De vader van de tweevoudig wereldkampioen krijgt van F1-Insider de vraag hoe het zijn zoon lukt om steeds maar zo'n hoog niveau aan te tikken. "Max wil gewoon laten zien wie de beste is", zegt de rallycoureur.

Altijd staan

Hij legt het uit: "Hij heeft dat opnieuw laten zien [in Spa]. Hij zit vol vertrouwen, maar het is ook lastig. Je moet er altijd staan. Tijdens elke training, kwalificatie en race. Dat is echter wat hij op dit moment doet." Daarbij heeft Verstappen senior ook een paar complimenten voor Red Bull in petto. "Natuurlijk heb je een goede auto nodig en die heeft hij. Max samen met Red Bull, dat werkt gewoon. Het is ongelofelijk. Het lijkt op een droom, maar dan nog beter.