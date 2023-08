Brian Van Hinthum

Vrijdag 18 augustus 2023 19:55

De hele budgetcapsoap van 2022 resulteerde uiteindelijk in een straf voor Red Bull Racing. Bovenop een geldboete, werd de tijd in de windtunnel van het team gereduceerd. Uiteindelijk denkt technisch directeur Pierre Wache dat de straf het team wellicht juist een voordeel heeft geboden.

Red Bull wist in 2022 zowel het constructeurs- als het coureurskampioenschap binnen te hengelen en daarmee traditionele teams als Mercedes en Ferrari de loef af te steken. Toch werd het allesbehalve een zorgeloos seizoen en zorgt met name de straf in de budgetcap-soap voor een zure nasmaak in Milton Keynes. Red Bull bleek gedurende het seizoen in 2021 de limieten overschreden te hebben, wat ze op een hoop commentaar en negatieve publiciteit kwam te staan. Uiteindelijk werd men na een aanbod van de FIA bestraft met een geldboete en dus een beperking aan tijd in de windtunnel voor 2023.

Nadeel naar voordeel

Vrijwel meteen ontstonden er twijfels bij rivaliserende teams over de zwaarte van deze budgetcapstraf in de windtunnel en in 2023 blijkt dat Red Bull ondanks deze straf de zaakjes picobello op orde heeft. Eén seizoen later maakt technische voorman Wache een opvallende en uitdagende claim richting de andere teams over de straf. "In onze situatie is het natuurlijk een nadeel, maar eerlijk gezegd heeft het ook een voordeel geboden", vertelt hij aan Autosport.com: "We duwden ons team een richting op waarbij iedereen zeker wist dat je geen onnodige dingen probeerde te onderzoeken."

Persoonlijke aanval

Hij legt uit wat hij daarmee bedoelt. "De efficiënte van de dingen waarnaar je kijkt moesten opnieuw bekeken worden. Daarvoor was dat niet zo het geval. Het heeft ons daarnaast ook hongerig gemaakt in het team. Vooral op de technische afdeling. We snapten niet dat wij zo'n soort straf kregen, want wij hebben alles gewoon goed gedaan. Ze nemen het als een persoonlijke aanval, dus zullen ze nog beter hun best doen. De motivatie is nog veel hoger. Ik denk dat daar een voordeel in heeft gelegen."