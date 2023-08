Brian Van Hinthum

Vrijdag 18 augustus 2023 16:59

Het team van Mercedes heeft er een lastige anderhalf jaar op zitten, maar langzaam begint de Brackley-formatie er steeds meer vertrouwen in te krijgen. Toto Wolff denkt in ieder geval dat Mercedes in 2024 weer verdere aansluiting met Red Bull kan vinden.

Voorlopig is het team van Mercedes bezig aan een mooie opwaartse spiraal in het huidige seizoen. De Duitse formatie begon het seizoen wederom, net als 2021, met een vrij forse achterstand op het team van Red Bull Racing. Het team van Wolff moest zelfs voorrang verlenen aan Ferrari en Aston Martin, waar ze op dit moment weer aan voorbij gegaan zijn. Het belangrijkste doel is nu om het gat naar Christian Horner zijn formatie te dichten, maar dat is nog een lange weg voor het in Brackley gevestigde team.

Artikel gaat verder onder video

Lessen van 2023

Nu de zomerstop gearriveerd is, wordt er door sommige teams ook alvast met een schuin oog naar volgend seizoen gekeken. Ook Wolff ziet langzaam maar zeker licht aan het einde van de tunnel. "Ons seizoen begon niet bepaald goed in Bahrein. Ik denk alleen dat het tijdens de laatste paar races een stuk beter gelukt is om de auto te leren begrijpen. Nu moeten we ons focussen op wat er nodig is om opnieuw wereldkampioenschappen te winnen", wordt Wolff geciteerd door Channel 4.

Vertrouwen richting 2024

Ondanks de huidige dominantie van Red Bull Racing en diverse waarschuwingen dat dit wel eens tot en met 2025 aan kan houden, weigert de Oostenrijker de handdoek in de ring te gooien. "Het is een frustrerend proces, want het kost tijd om een auto fundamenteel te veranderen. Denk aan het concept en de aerodynamica. Maar is er zeker licht aan het einde van de tunnel. De zeilen zijn gehesen voor 2024", besluit de teambaas.