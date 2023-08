Remy Ramjiawan

Vrijdag 18 augustus 2023 08:31

Nick Catsburg kondigt aan dat hij volgend jaar zal gaan uitkomen in het IMSA-kampioenschap. De Nederlander wist in juni nog de 24 uur van Le Mans te winnen en zal volgend jaar met de Corvette Z06 GT3.R racen in het Amerikaanse lange-afstandskampioenschap.

Het team van Corvette zal volgend jaar met twee auto's actief zijn in de GTD Pro-klasse van het IMSA Sportscar Championship. Donderdag werd bekend welke vier coureurs twee duo's gaan vormen om te gaan racen in de Corvette Z06 GT3.R. Naast Catsburg zullen Antonio Garcia, Tommy Milner en Alexander Sims ook voor Corvette gaan uitkomen.

Loyaliteit

Catsburg kwam eerder dit jaar uit in de 24 uur van Le Mans en wist de iconische race te winnen in de GTE Am-klasse. Hoewel hij overstapt naar de Amerikaanse tegenhanger van het langeafstandsracen, blijft hij Corvette trouw. "Toen ik bij Corvette Racing kwam, was het doel om fulltime coureur te worden. Ik kijk enorm uit naar de kans om dit jaar een volledig WEC-seizoen en volgend jaar een volledig IMSA-seizoen te doen. Dit is iets nieuws en het is een uitdaging. Dit wordt niet eenvoudig, want sommige circuits ken ik nog niet. Toch ben ik klaar voor deze uitdaging."

De Nederlander is al sinds 2020 onderdeel van Covette, al werd hij tot op heden vooral in het World Endurance Championship ingezet. Niet alleen werd de 24 uur van Le Mans dit jaar gewonnen, samen met Ben Keating en Nico Varrone werd ook de titel van het GTE AM-kampioenschap binnengehaald.