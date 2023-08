Brian Van Hinthum

Donderdag 17 augustus 2023 20:25

Charles Leclerc en Ferrari zijn nog altijd tot en met 2024 aan elkaar verbonden, maar de toekomst van de Monegask blijft tot dit moment ongewis. Teambaas Fred Vasseur is tijdens de zomerstop in ieder geval behoorlijk kritisch richting het adres van zijn coureur en doet een aantal opvallende uitspraken.

Voorlopig is het nog totaal niet het seizoen waar Leclerc op gehoopt had. Nadat Ferrari afgelopen winter een frisse wind door Maranello liet waaien met de aanstelling van Fred Vasseur, lijkt het voorlopig alleen nog maar achteruit te zijn gegaan met de illustere Italiaanse formatie. Leclerc en Carlos Sainz klagen regelmatig over de lastig te besturen auto en de inconsistentie van de rode bolides speelt zowel Leclerc als Sainz regelmatig parten. Met twee uitvalbeurten en slechts twee podiumplekken is de situatie momenteel allesbehalve gelukkig voor Leclerc.

Lastige situatie

Ondertussen liet hij recent wel weten zijn toekomst 'gewoon' bij Ferrari te zien. "Ik hou van Ferrari. Het is mijn grootste doel en mijn grootste droom is om wereldkampioen te worden bij Ferrari, dat wil ik boven alles halen. Als daar ook maar de kleinste kans toe is, dan twijfel ik er niet aan om hier te blijven", liet hij optekenen. Hoewel Leclerc dus graag door wil in Maranello, doet Vasseur een aantal opvallende uitspraken. "Charles had geen seizoen als dit verwacht. Op het begin pushte hij veel harder dan hij had moeten doen. Nu kan hij de situatie beter behappen", zegt hij in La Gazzetta dello Sport.

Kalmeren

Vasseur vervolgt: "Carlos is heel consistent en een goede referentie voor ons. Als mens is Leclerc impulsief. Als iets niet goed gaat, houdt hij zich niet in. Het is alleen voor zijn eigen- en het team zijn belang dat hij soms eerst kalmeert voordat hij zijn mond opent. In het heetst van de strijd heb je soms niet alle informatie om een definitieve conclusie te maken. Als je dan voor een open microfoon zit, is het soms beter om je tijd te nemen. Hij is nog steeds heel snel, maar als je naar de kwalificaties kijkt, zit Carlos er veel beter bij dan in het verleden."