Jordy Stuivenberg

Donderdag 17 augustus 2023 13:55

Sebastian Vettel staat bekend als een van de weinige coureurs die openlijk uitspreekt dat we serieus na moeten denken over het milieu. In zijn laatste seizoen bij Aston Martin voegde hij de daad steeds meer bij het woorden liet hij ook het privévliegtuig waar mogelijk staan.

“Een paar jaar geleden ben ik begonnen met het meten van mijn CO2-voetafdruk. Ik schreef al mijn auto-kilometers op en noteerde alle vluchten en hotelovernachtingen. Ik vergeleek dat nummer met de gemiddelde mens en schrok me kapot. Daarna heb ik meteen stappen ondernomen om mijn voetafdruk te verkleinen”, vertelt hij in gesprek met Red Bulletin.

Artikel gaat verder onder video

Van 400 naar 60 ton CO2

De CO2-reductie van Vettel nam behoorlijk serieuze vormen aan, want waar hij in eerste instantie 400 ton CO2 uitstootte, wist hij dat terug te brengen tot ‘slechts’ 60 ton. Het gemiddelde lag in Duitsland op 8 ton, dus de uitstoot van Vettel was nog steeds torenhoog, maar een vermindering van 340 ton CO2-uitstoot per jaar is zeker niet misselijk.

“De grootste vermindering zat in het terugbrengen van het aantal vluchten. Met uitzondering van Silverstone en Boedapest heb ik naar alle circuits de auto gepakt. Ik wil mezelf niet de hemel inprijzen, maar zo ben ik zelf begonnen. Het gaf me enorm veel voldoening. In de racerij maakte ik als tiener veel kilometers. Dan pak je snel het vliegtuig en later een privéjet. Dat scheelde enorm veel tijd. Toch voelde het goed alles weer in eigen hand te nemen en een stap terug te nemen.”