Remy Ramjiawan

Donderdag 17 augustus 2023 10:07 - Laatste update: 12:34

Volgens Pierre Waché, de technisch directeur van Red Bull Racing, wordt de voorsprong op het team door de concurrentie soms ook wel wat overdreven. De Fransman ziet de andere teams soms namelijk een seconde per ronde winnen en begrijpt niet dat die lijn niet wordt doorgezet.

Het Oostenrijkse team heeft het nieuwe reglement van 2022 het beste uitgewerkt. Dat liet het team met de RB18 al zien, die in het begin nog te zwaar en te onbetrouwbaar was. Dat probleem werd opgelost en de sterke punten werden meegenomen voor de RB19. Dit seizoen lijkt de concurrentie voor een schier onmogelijke taak te staan om de bolide in de handen van Max Verstappen af te stoppen en dat is voorlopig nog niet gelukt. Het Oostenrijkse team heeft alle wedstrijden in 2023 weten te winnen en lijkt die lijn na de zomerstop door te gaan zetten.

'Niet fantastisch gedaan'

Hoewel Waché onderschrijft dat het in 2023 allemaal wel heel makkelijk gaat, geeft hij bij Motorsport.com aan dat de RB19 in zijn ogen niet een topwagen is, maar eerder een 'gemiddelde' auto. "Hij is gemiddeld goed voor alles, namelijk het maken van een goede auto. Iedereen zegt dat we een goede auto hebben, omdat we sneller zijn dan anderen. Maar in de basis zou ik zeggen dat we het niet fantastisch hebben gedaan. We hebben het goed gedaan", zo stelt hij zich bescheiden op.

'Heb je geen twee jaar ontwikkeling voor nodig'

Red Bull ging het 2023-seizoen in als team met de minste ontwikkelingstijd en hoewel de voorsprong er duidelijk was, had Waché wel verwacht dat de concurrentie dichterbij zou komen. "Ik was meer verrast door anderen, die het niet zo goed deden zou ik zeggen. Daarom waren onze verwachtingen anders vanaf het begin van het jaar. Ik wil niet bescheiden zijn, maar als je ziet dat sommige teams in staat zijn om in drie races één seconde per ronde te winnen, betekent het dat als je de spullen bij elkaar zet, het echt fatsoenlijk wordt. Daar heb je geen twee jaar ontwikkeling voor nodig", aldus Waché.