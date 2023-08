Brian Van Hinthum

Woensdag 16 augustus 2023 15:59

Max Verstappen is inmiddels één van de populairste coureurs en met zijn 25 jaar logischerwijs een stuk volwassener dan toen hij net in de koningsklasse reed. De wereldkampioen wordt door Leo Turrini in zijn jonge jaren 'pestkop' genoemd, maar inmiddels is het duidelijk dat de man uit Hasselt flink gegroeid is.

Toen Verstappen op zijn zeventiende de Formule 1 binnen kwam stormen, was het met het gigantische toneel voor Verstappen aan het begin van zijn loopbaan vaak nog lastig om zich naar de maatstaven van de media en fans te gedragen. De inmiddels tweevoudig wereldkampioen liet zich vaak gemakkelijk gaan en beschikte zo nu en dan over een behoorlijk kort lontje. Dat leverde hem in zijn beginjaren vaak de nodige confrontaties op.

Pestkop

Zo had hij tijdens de Grand Prix van Brazilië in 2018 een bijzonder opvallend moment met Esteban Ocon, nadat de Fransman de leidende Nederlander van de baan reed toen hij zichzelf probeerde te unlappen. Na afloop zocht Verstappen zijn collega op en ging hij het fysieke duel met Ocon aan en duwde hij hem een aantal keer. "Verstappen is over de jaren heen een stuk volwassener geworden. Hij heeft altijd ongelofelijk veel talent gehad, maar was op het begin echt een pestkop. Nu is hij bijna perfect", claimt de Italiaan in zijn blog.

Lofzang Verstappen

Vervolgens heeft de Italiaan en lofzang voor de man uit Hasselt in huis: "Verstappen is een absoluut fenomeen. Het is dom om dat te weerspreken. Iedereen mag denken wat hij wil over het karakter. Je kunt alleen Max als coureur niet in twijfel trekken. Hij is een expert. Verstappen is zeker sterker dan Sergio Pérez, net als al zijn andere uitdagers", besluit hij.