Remy Ramjiawan

Woensdag 16 augustus 2023 06:57

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur onthult dat hij nog altijd een innige band heeft met zijn voormalige coureur Lewis Hamilton. Het duo was met elkaar werkzaam in de opstapklassen naar de Formule 1 toe en sindsdien spreken ze elkaar nog erg vaak.

Hamilton brak in 2007 door in de Formule 1 als McLaren-coureur te strijden voor een wereldtitel, in zijn rookiejaar. Sindsdien heeft de zevenvoudig kampioen een aantal kampioenschappen weten binnen te halen, waardoor hij op gelijke hoogte is komen te staan met Michael Schumacher. Hoewel Hamilton nog altijd voornemens lijkt om een contractverlenging bij Mercedes te gaan tekenen, zijn er veelvuldig linkjes gelegd met het team van Ferrari. Vooral nu Vasseur aan het roer staat bij de Scuderia, is die overstap helemaal niet zo onwaarschijnlijk.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Marko: "De enige die Verstappen kan afremmen, is hijzelf"

De band is gebleven

Vasseur, wiens coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz dit seizoen ook in verband zijn gebracht met een vertrek, heeft toegegeven dat hij graag met kampioenen wil werken terwijl hij ondertussen met de grote schoonmaak bij Ferrari bezig is. Over zijn band met Hamilton legt hij bij Gazzetta dello Sport uit: "Ik spreek hem bij elke Grand Prix. Hij heeft twintig jaar geleden voor me geracet en we zijn nog steeds close. Ik heb hem geholpen toen hij naar McLaren ging aan het begin van zijn Formule 1-carrière en we spreken elkaar af en toe. Het is duidelijk dat als ze ons samen in de paddock zien, er ophef ontstaat, maar de band is gebleven."

'Iedereen werkt graag met kampioenen'

De afgelopen maanden werd Hamilton in verband gebracht met een zitje bij de Scuderia. "Ik wil hem niet vergelijken met onze coureurs, dat zou niet logisch zijn. Maar de bijdrage van een topcoureur is niet alleen rijden, het is ook technisch, strategie, hulp bij het inhuren van een engineer. En in dit geval, als je Hamilton, [Max] Verstappen, maar ook Leclerc hebt, is het makkelijker. Iedereen die in de Formule 1 werkt, heeft een passie voor racen, ze werken graag met kampioenen."