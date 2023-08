Brian Van Hinthum

Dinsdag 15 augustus 2023

Max Verstappen lijkt dit seizoen vrijwel onklopbaar in de Formule 1. De Nederlandse coureur wist maar liefst tien van de eerste twaalf races op zijn naam te schrijven en lijkt op weg om de nodige records uit de boeken te rijden. Mark Webber denkt dat er maar één manier is waarop de wereldkampioen afgestopt kan worden.

Het eerste gedeelte van het seizoen zit erop en na de Grand Prix van België zijn we inmiddels in de zomerstop terecht gekomen, alvorens het hele circus in Zandvoort neerstrijkt voor de Dutch Grand Prix. Voorlopig is het enkel en alleen Red Bull, met Max Verstappen voorop, dat de klok slaat in de Formule 1. De formatie van Christian Horner wist voorlopig alle twaalf de races van dit seizoen te winnen. Tien overwinningen gingen naar Verstappen, terwijl de andere twee op naam zijn geschreven van Pérez.

Betrouwbaarheidsproblemen

De dominantie van Verstappen lijkt op dit moment bijna niet af te stoppen voor zijn concurrenten. Voormalig Red Bull-coureur Webber ziet dan ook maar één manier waarop het mis zou kunnen gaan voor de Limburger. "Alleen betrouwbaarheidsproblemen kunnen hem afstoppen. Ik denk wel dat het voor mensen heel moeilijk is om te begrijpen wat voor werk en moeite er zit in het verkrijgen van dit niveau van dominantie", stelt hij tegenover Formula1.com.

Mogelijke fouten

Webber vervolgt: "Dat is een groot iets. Je moet de credits geven wanneer dat terecht is. Het is indrukwekkend om een dermate dominantie te verkrijgen in een competitie die zo breed is als de Formule 1. Er zijn zoveel mogelijkheden om fouten te maken. Of het nu gaat om pitstops, betrouwbaarheid, presentatie van de auto of fouten van de coureur. Dit is gewoon een run waar nog jaren aan terug gedacht wordt. De laatste keer dat we dit zagen was in 1988", doelt hij ten slotte op McLaren.