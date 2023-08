Brian Van Hinthum

Charles Leclerc beleeft op dit moment een lastig seizoen in de Formule 1 bij het team van Ferrari en de man uit Monte Carlo wordt dan ook regelmatig in verband gebracht met een vertrek uit Maranello. De Monegask laat nu echter maar weer eens weten van de Scuderia te houden en samen met Ferrari prijzen te willen pakken in de toekomst.

Voorlopig is het nog totaal niet het seizoen waar Leclerc op gehoopt had. Nadat Ferrari afgelopen winter een frisse wind door Maranello liet waaien met de aanstelling van Fred Vasseur, lijkt het voorlopig alleen nog maar achteruit te zijn gegaan met de illustere Italiaanse formatie. Leclerc en Carlos Sainz klagen regelmatig over de lastig te besturen auto en de inconsistentie van de rode bolides speelt zowel Leclerc als Sainz regelmatig parten. Met twee uitvalbeurten en slechts twee podiumplekken is de situatie momenteel allesbehalve gelukkig voor Leclerc.

Wereldkampioen met Ferrari

Daar waar het contract van de talentvolle Leclerc na 2024 afloopt bij Ferrari, zingen de geruchten over zijn toekomst natuurlijk constant rond. Bij Motorsport.com krijgt de nummer vijf in het wereldkampioenschap de vraag of hij andere aanbiedingen zou overwegen. "Natuurlijk doen we dat. Dat doen alle coureurs als ze de kans krijgen, maar ik hou van Ferrari. Het is mijn grootste doel en mijn grootste droom is om wereldkampioen te worden bij Ferrari, dat wil ik boven alles halen. Als daar ook maar de kleinste kans toe is, dan twijfel ik er niet aan om hier te blijven", claimt de vijfvoudig Grand Prix-winnaar.

Snel witte rook?

Dat het momenteel totaal niet gaat zoals gehoopt bij Ferrari, dat ontkent Leclerc in ieder geval niet. "Het is duidelijk dat het hele team niet blij is met waar we nu staan. We willen meedoen voor de winst. Maar ik hou enorm van Ferrari, dit is mijn thuis. Ik kan niet veel meer erover zeggen, want behalve wat grapjes is er nog niet gesproken [over de toekomst]." Toch hoeven we voorlopig nog geen witte rook uit Maranello te verwachten. "Het is simpelweg niet onze prioriteit, niet die van mijn team en niet die van mij. We focussen ons op wat nu het belangrijkste is. We moeten weer zo snel mogelijk competitief zijn en dan zien we wel. Maar nogmaals, ik hou van Ferrari en dit is mijn thuis."