Brian Van Hinthum

Dinsdag 15 augustus 2023 07:56

Volgens sportmarketeer Chris Woerts is de kans vrij aanzienlijk dat de Formule 1 vanaf 2025 weer terugkeert op Ziggo Sport na een driejarig uitstapje bij het Scandinavische Viaplay. Of de bekende gezichten van enkele jaren geleden - zoals Olav Mol en Jack Plooij - terugkeren op de zender, wordt echter in twijfel getrokken.

Ziggo Sport moest enkele jaren geleden met lede ogen toezien hoe de geliefde rechten voor de Formule 1 werden verloren aan Viaplay. De streamingsdienst uit Scandinavië legde destijds een bedrag van vijf miljoen euro per jaar meer neer om de rechten van de Nederlandse zender 'af te pakken', waardoor de Formule 1 na jarenlange trouwe dienst verdween van de zender. Het voormalige Sport 1 hoopt richting 2025 een nieuwe poging te wagen, wanneer de rechten opnieuw op de markt komen na de driejarige Viaplay-deal.

Woerts heeft twijfels

Woerts liet eerder al weten dat hij dacht dat Ziggo goede kansen heeft om de rechten terug te winnen, mede omdat Viaplay financieel in zwaar weer verkeert. Mocht dat daadwerkelijk gebeuren, hopen vele Nederlandse fans dat Mol en Plooij als vertrouwde gezichten weer de races gaan verslaan. In Leidsch Dagblad heeft Woerts echter zijn twijfels. "Ziggo verjongt ook. Kijk maar naar het aan de kant schuiven van Jack van Gelder voor Wytze van der Goot", doelt de sportmarketeer op het vervangen van Van Gelder voor het populaire voetbalprogramma Rondo.

Ziggo reageert

Hetzelfde medium vroeg bij woordvoerder Tabitha Laurey van Ziggo Sport hoe de vork precies in de steel zit bij een mogelijke terugkeer op de zender, maar er wordt weinig losgelaten over de eventuele toekomst van Mol en Plooij tijdens Formule 1-races. De samenwerking wat betreft het Race Café zorgt echter nog altijd voor positieve geluiden. "We zijn heel blij met de samenwerking met Olav Mol en Jack Plooij. Met deze mannen hebben we op dit moment de beste F1-specialisten in huis. We kijken ernaar uit om het Race Café met hen te blijven maken", zo wordt er gereageerd.