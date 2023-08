Brian Van Hinthum

Maandag 14 augustus 2023 20:59

Max Verstappen lijkt op dit moment simpelweg onklopbaar in de Formule 1 en sinds het nieuwe tijdperk met reglementen zijn intrede heeft gedaan in de koningsklasse is de Nederlander op de toppen van zijn kunnen. Mika Hakkinen denkt dat de huidige auto's precies op het lijf van de Nederlander zijn geschreven.

De zomerstop is gearriveerd en met nog tien races op de teller lijkt het meer de vraag wanneer Verstappen zijn derde titel op een rij gaat pakken dan de vraag wie er wereldkampioen gaat worden dit jaar. De coureur uit Hasselt wist tien van de twaalf races op zijn conto bij te schrijven, terwijl teammaat Sergio Pérez de andere twee zeges te pakken wist te nemen. De dominantie die Verstappen op dit moment weet te demonstreren, zou volgens de legendarische Hakkinen deels te wijten zijn aan de reglementen die op dit moment gelden.

Auto op Verstappen's kwaliteiten

De Fin legt tegenover de Franse tak van Motorsport.com uit wat hij daarmee bedoelt: "Deze Formule 1-auto's zijn voor één coureur ontworpen. Dat is voor Max. Het is een auto die als maatstaf voor hem ontworpen is. De manier waarop hij zijn stuur beweegt.. Bijna alles is voor hem gemaakt. Als je dus een coureur in hetzelfde team plaatst met dezelfde auto, heeft hij een andere rijstijl. Misschien werkt dat niet. Die coureur kan dan beter in een ander team zitten waar hij de auto meer naar zijn hand kan zetten."

Concurrentie

Met dat laatste lijkt Hakkinen dus te doelen op de problemen die Pérez heeft in de RB19. Hij bekijkt ook nog wie Verstappen wél zou kunnen verslaan. "Er zijn zoveel uitstekende coureurs. Lewis is natuurlijk een groot wereldkampioen, die het fantastisch heeft gedaan over de jaren. George is ongetwijfeld een ongelofelijke en hardwerkende coureur. Lando Norris, Piastri... Ik zou zeggen dat Piastri en Lando op dit moment heel interessant zijn omdat ze tegen elkaar vechten. Dat is messcherp. Dat kan een zeer interessante combinatie worden", besluit hij.