Brian Van Hinthum

Maandag 14 augustus 2023 19:05

Red Bull Racing is achter de schermen druk bezig met het grote Red Bull Powertrains-project, waarmee de Oostenrijkse formatie vanaf 2026 opnieuw mee wil doen om de wereldtitels. Er bestaan de nodige vraagtekens rondom het project, maar Helmut Marko blaast hoog van de toren en denkt dat het vrij goed zit.

Na het 2025-seizoen worden de reglementen in de Formule 1 weer op de schop gegooid. Nadat eind 2021 het de beurt was aan de aerodynamicaregels, gaan voor het 2026-seizoen de reglementen voor de motoren op de schop. Een verandering in het speelveld ligt dan natuurlijk op de loer, zeker met de nodige vraagtekens rondom bijvoorbeeld de instap van Audi en de vraag hoe Red Bull Powertrains gaat meedraaien als 'gloednieuwe' motorenfabrikant.

Voorsprong

In een interview met Motorsport.com geeft Marko echter aan dat het wel snor lijkt te zitten ten opzichte van de concurrerende teams. "Ik denk niet dat we op een technische achterstand staan. We hebben mensen van Ferrari, Mercedes en Cosworth [voor de motorafdeling] gehaald. We werken met Ford samen en voor de verbrandingsmotor hebben we de beste mensen. Ook voor de elektrische afdeling hebben we twee goede mensen. In augustus staat de verbrandingsmotor met een MGU-K en een batterij op de testband. Daarmee staan we mijlenver voor Audi en Ferrari, en lopen we gelijk met Mercedes."

Zorgen

Ondanks de prima verlopen ontwikkelingen, zijn er vanuit Red Bull de nodige twijfels bij de nieuwe motorreglementen die op het programma staan, zoals het team eerder al liet weten. Marko gaat daar nog eens op in. "Wij zijn gepassioneerd over de sport en we maken ons zorgen. We hoeven geen geld te verdienen, maar willen het beste voor de sport. Daar maken we ons zorgen om. Aan het einde van de dag is de Formule 1 een show. We moeten de fans iets te bieden hebben. Het kan niet zo zijn dat we terug moeten schakelen op het rechte stuk in Monza", besluit de Oostenrijker.