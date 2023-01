Brian Van Hinthum

De Race of Champions staat weer voor de deur en op 28 en 29 januari gaat het los in Zweden. Zoals gebruikelijk weet de organisatie de nodige grote namen te strikken voor het goed bekeken evenement in Zweden en ook dit jaar is dat niet anders. We zetten de meest bekende gezichten voor het gemak even op een rijtje.

De Race of Champions, kortweg ROC, is een evenement waaraan doorgaans grote coureurs uit verschillende klassen in de motorsport deelnemen. Denk aan namen als Tom Kristensen (Le Mans), Jimmy Johnson (NASCAR) en Josef Newgarden (IndyCar). Sebastian Vettel deed vorig jaar alweer voor de tiende keer mee aan het evenement. De viervoudig wereldkampioen is in het verleden ook tijdens de ROC zeer succesvol geweest, met een zeer knappe streak van zes overwinningen tussen 2007 en 2012, samen met Mick Schumacher's vader: Michael Schumacher.

Team Germany

De kersverse Formule 1-pensionaris is ook dit jaar weer van de partij tijdens de Zweedse race. De Duitser vormt een team samen met goede vriend Schumacher voor de derde keer een duo om onze oosterburen te vertegenwoordigen in Scandinavië. Het is alweer even geleden dat de achtvoudig winnaar de titel tijdens het winterse evenement wist op te eisen. Sinds 2018 staan de uiterst succesvolle Duitsers alweer droog en dus aan Vettel en Schumacher de taak om daar verandering in te brengen.

Team Finland

Vorig jaar moest Alfa Romeo-coureur Valtteri Bottas op het laatste moment verstek laten gaan wegens 'andere verplichtingen'. Dit jaar wil de Fin het echter goedmaken en heeft hij opnieuw de toezegging gedaan om mee te rijden in het goed bekeken evenement. De voormalig Mercedes-coureur is echter niet het enige bekende gezicht dat we gaan zien bij de Finnen. Bottas vormt namelijk samen met tweevoudig wereldkampioen Mika Hakkinen het Team Finland tijdens de race van aankomend weekend.

Overige bekende gezichten

Ook in de andere teams die deelnemen zien we de nodige bekende gezichten voorbij komen. David Coulthard is er bijvoorbeeld dit jaar alweer voor de vijftiende keer bij met het speciale race-evenement. Andere koek dus dan Felipe Drugovich. De Braziliaan, die afgelopen seizoen furore maakte met het Nederlandse MP Motorsport in de Formule 2, is er voor de eerste keer bij. Ook drievoudig W Series-winnares Jamie Chadwick geeft acte de presence. Zij is er voor de tweede keer bij.

