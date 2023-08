Brian Van Hinthum

Lando Norris en het team van McLaren hebben dit seizoen een ongelofelijke stap vooruit weten te zetten en de Brit in dienst van het Britse team zal met veel vertrouwen de zomerstop ingegaan zijn. Desondanks blijft de jonge coureur kritisch over de manier waarop hij de MCL60 moet besturen.

Aan het einde van de eerste seizoenshelft zijn we getuige geweest van de magische ommekeer bij het team van McLaren. De formatie uit Woking lijkt het tegenovergestelde pad van bijvoorbeeld Aston Martin te bewandelen. Aan het begin van het seizoen zag het er voor het team van Andreas Stella allesbehalve rooskleurig uit en werd de papaya-kleurende bolide zelfs als slechtste wagen van de grid afgeschilderd. Na een aantal gerichte upgrades gaat het echter ineens fantastisch met McLaren. Zo boekten zij dertig welkome punten op Silverstone.

Sterke punten Norris

In Spa-Francorchamps was het met name Oscar Piastri die op de zaterdag grote indruk wist te maken met een tweede plaats in de Sprint Shootout, het even aan de leiding rijden van de sprintrace en het uiteindelijk als tweede over de streep komen. Norris is blij met de verbeteringen, maar blijft kritisch op zijn team. "Ik vind de manier waarop ik de auto op dit moment moet besturen helemaal niet leuk. Ik heb het gevoel dat de wagen totaal niet rondom mijn sterke punten is gebouwd", stelt de Britse coureur.

Waar gaat het mis?

Hij legt uit hoe dat komt: "Ik wil graag momentum en snelheid een bocht mee in nemen en in een soort 'U' de bocht maken. Dat is echter het laatste wat ik op dit moment met de auto kan doen. Ik moet de bochten meer dan ooit met een 'V' maken. Ik ben daar nooit groot fan van geweest en hou daar niet van. Eigenlijk is het zo dat de auto alleen lekker gaat op een rechte lijn. Zelfs daarop gaat de auto niet heel snel! Maar we zijn heel goed tijdens het remmen. Dat verklaart waarom we in de regen vaak zo snel waren. We moeten altijd op een bepaalde manier rijden en dat is niet de manier die ik fijn vind. Ik moet daar aan wennen. Het is verre van de auto die ik graag wil besturen."