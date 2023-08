Brian Van Hinthum

De zomerstop is nog gaande en de coureurs genieten nog even van hun welverdiende vakantie, maar op hoge snelheid komt één van de hoogtepunten van het seizoen dichterbij: de Dutch Grand Prix op Circuit Zandvoort. Hoe laat worden de sessies tijdens de thuisrace van Max Verstappen gereden?

Van 25 tot en met 27 augustus staat hét hoogtepunt voor de meeste Nederlandse Formule 1-fans op het programma als de Dutch Grand Prix in de duinen van Zandvoort met groot geweld losbarst. Het kleine stranddorpje wordt voor het oog van de hele wereld omgetoverd tot één groot festival en vanuit heinde en verre komen Formule 1-fans naar Nederland om mee te genieten van het grote Oranjefeest. Sinds de terugkeer van de race in 2021 op de kalender wist Verstappen beide edities van de Dutch Grand Prix op zijn naam te schrijven. Pakt hij dit jaar zijn derde opeenvolgende Zandvoort-zege op een rij?

Circuit Zandvoort

Het circuit van Zandvoort is één van de oudste circuits op de kalender. De baan door de duinen werd in 1948 officieel geopend. De Formule 1 streek er voor het eerst neer in 1952, waarbij Alberto Ascari de race domineerde. Tot en met 1985 werd het circuit gebruikt voor de Formule 1. Na een afwezigheid van 36 jaar kwam het circuit, mede dankzij de populariteit van Max Verstappen weer terug op de kalender. Wél werd de baan op een aantal aspecten aangepast. Zo heeft de Arie Luyendijkbocht een banking van 18 graden. Het lijkt daarmee op een bocht uit de ovals die we vooral in de Verenigde Staten terugvinden. Het is 4259 meter lang met veertien bochten en er worden 72 rondjes gereden. Lewis Hamilton heeft het ronderecord in handen met een 1:11.097. Met de kronkelige bochten en de hoge snelheid is het circuit een ware uitdaging voor de coureurs. Verstappen wist zoals gezegd de laatste twee Grands Prix in Zandvoort te winnen.

Tijdschema Dutch Grand Prix in Zandvoort

Het raceweekend in Zandvoort zien we gereden worden volgens de gebruikelijke tijden die we van Europese races gewend zijn. De eerste vrije training op de vrijdag staat om 12:30 uur op het programma, terwijl de heren coureurs om 16:00 uur nog eens de gelegenheid krijgen om het circuit te verkennen. Op zaterdag beginnen we om 11:30 uur met de derde vrije training, de laatste kans om wat dingen uit te testen voor de kwalificatie van 15:00 uur. Op zondag is het zaak om rond 15:00 uur het bier en de borrelnootjes op tafel te hebben staan, dan doven de lichten voor de Dutch Grand Prix.

Vrijdag 25 augustus

Eerste vrije training: 12:30 uur

Tweede vrije training: 16:00 uur

Zaterdag 26 augustus

Derde vrije training: 11:30 uur

Kwalificatie: 15:00 uur

Zondag 27 augustus

Race: 15:00 uur