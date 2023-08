Brian Van Hinthum

Zondag 13 augustus 2023 20:20

Max Verstappen lijkt met een voorsprong van 125 punten op Sergio Pérez hard op weg naar zijn derde wereldtitel op een rij en ook voor de komende jaren lijkt de Nederlander er uitstekend voor te staan. Felipe Massa durft zelfs zo ver te gaan dat hij denkt dat alle wereldtitels tot en met 2025 naar de Nederlander gaan.

Het eerste gedeelte van het seizoen zit erop en na de Grand Prix van België zijn we inmiddels in de zomerstop terecht gekomen, alvorens het hele circus in Zandvoort neerstrijkt voor de Dutch Grand Prix. Voorlopig is het enkel en alleen Red Bull, met Max Verstappen voorop, dat de klok slaat in de Formule 1. De formatie van Christian Horner wist voorlopig alle twaalf de races van dit seizoen te winnen. Tien overwinningen gingen naar Verstappen, terwijl de andere twee op naam zijn geschreven van Pérez.

Artikel gaat verder onder video

Titels tot en met 2026

Inmiddels kan iedereen langzaam maar zeker rekening gaan houden met een nieuwe Verstappen-titel later dit seizoen en zal de concurrentie langzaam maar zeker de focus verschuiven richting het volgende seizoen. Massa denkt echter dat het zonder veranderende reglementen een haast onmogelijk karwei voor andere teams wordt om het gat naar de Nederlander te dichten. "Ik denk dat tot 2026, wanneer de regels veranderen, Verstappen alles gaat winnen", vertelt hij tegenover Marca.

Niveau van Verstappen

De Braziliaan legt uit waarom: "Tot die tijd hebben we dezelfde reglementen en Verstappen is superieur. Red Bull is superieur. Tot 2026 kunnen we dus verwachten dat Verstappen alle titels wint", claimt de coureur die in 2008 zelf nét de titel catastrofaal misliep op Interlagos. In 2026 komen er dus nieuwe motorreglementen. "Dan hebben we logischerwijs een grote verandering. Dan is alles nieuw met een nieuwe auto. Dan weten we of Red Bull hetzelfde is als nu. Op dit moment zie ik niemand anders die op het niveau van Verstappen zit."