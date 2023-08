Remy Ramjiawan

Vrijdag 11 augustus 2023

Hoewel er aan het begin van 2022 juist tekenen waren dat Ferrari wellicht weer mee kon gaan doen voor de wereldtitel, lijken die ambities in 2023 even te zijn geparkeerd. De Scuderia heeft voorlopig nog veel moeite om Red Bull Racing bij te benen, maar ziet ook McLaren, Mercedes en Aston Martin voorbijkomen. Voor Mario Andretti is het dan ook tijd om oudgediende Luca di Montezemolo terug te halen.

Di Montezemolo werd in 1973 door FIAT bij Ferrari geplaatst, als assistent van Enzo Ferrari. Een jaar later werd hij manager bij het team uit Maranello om volgens wederom een jaar later de controle te krijgen over alle raceactiviteiten van FIAT. Beginjaren negentig mocht Di Montezemolo zijn opwachting maken als president van Ferrari en zijn doel was om het merk weer winstgevend te maken. Voor de Formule 1-tak zorgde hij ervoor dat Michael Schumacher, Jean Todt en Ross Brawn werden binnengehaald. In 2014 legde Di Montezemolo uiteindelijk zijn functie bij Ferrari neer, er waren simpelweg geen titels meer gewonnen en het werd tijd voor een opvolger.

Oudgediende terughalen

In gesprek met PlanetF1 legt Andretti zijn zorgen over het team uit Maranello bloot en hoopt hij op een terugkeer van de voormalig president van Ferrari. "Ferrari moet Montezemolo terughalen. Dat is mijn mening erover", zo laat hij optekenen. Het Italiaanse team heeft echter aan het begin van het seizoen ingegrepen door Mattia Binotto te vervangen door Frédéric Vasseur, maar dat is dus volgens de Amerikaan niet goed genoeg.

Luca di Montezemolo

'Aan de coureurs ligt het niet'

De Scuderia beschikt over een veelbelovend rijdersduo, waar Andretti alleen maar de frustraties bij ziet oplopen. "Ik vind het zo erg voor hen, zowel [Charles] als Carlos [Sainz]. Hij [Leclerc] is gefrustreerd door wat er bij Ferrari gebeurt." Die frustratie, maar vooral de teleurstelling, deelt Andretti: "Op dit moment ben ik teleurgesteld in het management van het raceteam, erg teleurgesteld. Het zijn niet de coureurs, en dat zal ik je zeggen. Ze bieden de coureurs op dit moment geen winnende situatie", aldus Andretti.