Remy Ramjiawan

Vrijdag 11 augustus 2023 15:06 - Laatste update: 15:14

Dr. Helmut Marko blikt in gesprek met de Young Economist terug op het moment dat Max Verstappen zich als talent begon aan te dienen. Hoewel het een vreemd idee was om een zeventienjarig talent te laten debuteren in de koningsklasse, nam de Oostenrijker de gok en de rest is geschiedenis.

Vader Jos ging met Max heel Europa door, om hem te laten deelnemen aan races. Dat avontuur heeft uiteindelijk geleid tot wereldkampioenschappen in de Formule 1. In de juniorenjaren van de regerend kampioen trokken diverse teams aan de diensten van de Nederlander, maar een plekje in een Formule 1-auto was de inzet. Dat kon niet elk team direct aanbieden, behalve Red Bull Racing middels zusterteam Toro Rosso (AlphaTauri).

Twijfels weggenomen

Het omslagpunt om Verstappen een contract aan te bieden kwam volgens Marko in 2014, toen de Nederlander in het Formule 3-kampioenschap reed, op de Norisring. "Het regende daar en toen was het ineens weer droog. Het weer was dus constant aan het veranderen en de Norisring heeft maar drie bochten. Toch reed Verstappen iedereen om de oren, zoals hij dat later ook in Montreal (tijdens de kwalificatie red.) deed. Als het circuit maar drie bochten heeft en je laat dit zien, dan is er geen twijfel meer mogelijk", zo wijst Marko naar het punt dat hij Verstappen aan Red Bull wilde verbinden.

FIA greep in na debuut Verstappen

Dat het een gewaagde stap was om de Nederlander op jonge leeftijd te laten debuteren, dat bleek achteraf wel. De FIA zag dat door de promotie van de Limburger de Formule 2 werd overgeslagen en was bang voor een domino-effect. Daarom is het tegenwoordig niet mogelijk meer om onder de achttien in de Formule 1 te komen. Ook zijn er hele systemen gekomen met superlicentiepunten die moeten worden verdiend, om een herhaling te voorkomen.

Gokje heeft fantastisch uitgepakt

Ook Marko beseft zich achteraf dat het allemaal verkeerd had kunnen uitpakken. "Hij voerde hier en daar wat domme acties uit, maar dat zouden andere 22-jarigen ook hebben kunnen doen", zo wijst hij naar de jaren dat Verstappen hier en daar nog wel bij een opstootje betrokken was. Ook binnen Red Bull moesten de twijfels worden weggewerkt. "Dit kan alleen bij Red Bull, met Dietrich Mateschitz aan het roer en onze juridische afdeling. Want wie tekent er nu een contract met een minderjarige? Natuurlijk was het een risico, maar we hebben de juristen gewoon niets hierover gevraagd", zo knipoogt Marko.