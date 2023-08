Remy Ramjiawan

Vrijdag 11 augustus 2023 10:47 - Laatste update: 10:49

De rentree van Daniel Ricciardo in de Formule 1 kwam eerder dan gepland voor de Australiër, maar voorlopig is Red Bull-teambaas Christian Horner meer dan tevreden over wat de achtvoudig Grand Prix-winnaar laat zien bij AlphaTauri.

Het plan van Ricciardo was om in 2023 even een tussenjaar te nemen, zodat hij weer fris en fruitig aan het 2024-seizoen kon gaan beginnen. Dat plan kon de prullenbak in, want mede dankzij het matige optreden van Nyck de Vries werd de Australiër opgetrommeld om eerder dan verwacht zijn rentree in de koningsklasse te maken. In Hongarije wist Ricciardo nog voor zijn teamgenoot te eindigen, maar in België was Yuki Tsunoda zijn teamgenoot weer de baas.

'Ricciardo voldoet aan verwachting'

In gesprek met Autosport laat Horner zich uit over de rentree van de Australiër. "Ik denk dat hij eraan heeft voldaan", zo vertelt hij over de torenhoge verwachting die op de schouders van Ricciardo rustte. "Als ik zie wat hij deed op Silverstone tijdens de bandentest, denk ik dat daarna de verwachtingen veranderden en hij voldeed aan alle verwachting. Wat hij naar AlphaTauri heeft gebracht, is een enorme hoeveelheid ervaring en mogelijk wat sturing, uiteraard met de ervaring die hij meebrengt als Grand Prix-winnaar. Hij heeft zichzelf eigenlijk heel, heel goed vrijgesproken", zo ziet Horner.

Pad naar Red Bull

Het doel van Ricciardo is duidelijk en heeft hij meermaals uitgesproken. De 34-jarige coureur wil op den duur weer terugkeren bij Red Bull Racing. Daarvoor is hij ook afhankelijk wat Sergio Pérez zal gaan laten zien. De Mexicaan heeft nog altijd een contract op zak wat hem aan Red Bull Racing verbindt tot en met 2024. Ricciardo zou de periode daarna graag de teamgenoot van Max Verstappen willen worden en ook Verstappen heeft die deur op een kier gezet. De Nederlander vond het namelijk erg jammer dat Ricciardo eind 2018 het team verliet om bij Renault aan de slag te gaan en had voor hem nooit weg hoeven gaan.