Brian Van Hinthum

Donderdag 10 augustus 2023 11:54

Christian Horner en Toto Wolff hebben natuurlijk samen een bijzondere geschiedenis. Het tweetal kan het om het minste of geringste met elkaar aan de stok krijgen, zoals ook tijdens een bepaalde scene van Drive to Survive te zien viel. Horner geeft toe dat het niet zo is dat het tweetal elkaar elke week de huid volscheldt.

Horner en Wolff schitterden afgelopen seizoen tijdens één van de meest besproken scenes van Drive to Survive. Tijdens een gesprek over het eventuele oplossen van het porpoisingprobleem deed de Mercedes-teambaas zijn beklag over de hele situatie in een meeting die door de camera's van Netflix gevolgd werd. Horner was niet gediend van de klaagzang van zijn collega en gaf hem een duidelijk advies: "Verander je auto. Jij hebt een probleem, verander je fucking auto", klonk de duidelijke opmerking aan het adres van Wolff.

Artikel gaat verder onder video

Andere meetings

Inmiddels is de meeting alweer even geleden en kan Horner op een rustige manier terugblikken op het verhitte onderonsje met Wolff. Volgens de Red Bull-teambaas gaat het er niet altijd zo aan toe op vergaderingen tussen teambazen. "Ik vertel hem niet tijdens elke meeting dat hij zijn fucking auto op orde moet krijgen", lacht de voorman tijdens de ESPN Unlapped-podcast. "Natuurlijk wordt het af en toe behoorlijk fanatiek, maar er moet een gezond debat in de Formule 1 zijn."

Dinosauriërs

Horner vervolgt: "Ik denk dat ze over het algemeen behoorlijk constructief zijn", zegt hij over de meetings. Hij ziet daarbij wel dat de omgeving heel anders is. "Als ik nu de kamer in kijk, zijn er compleet andere persoonlijkheden. Toen ik de sport binnenkwam, had je figuren als Ron Dennis, Flavio Briatore, Eddie Jordan, Jean Todt. Bernie Ecclestone runde de hele boel. Een aantal grote karakters en persoonlijkheden. Nu zijn er veel meer managers en is het veel technischer geworden. Ik denk dat Toto en ik meer een soort dinosauriërs zijn vergeleken met de rest", besluit hij,