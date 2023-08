Brian Van Hinthum

Donderdag 10 augustus 2023 11:03 - Laatste update: 11:25

Max Verstappen stapte recent in bij 'Mad' Mike Whiddett voor een cursus driften. Het bezoekje leverde een bijzondere video op met Verstappen en de Nieuw-Zeelandse driftcoureur. De regerend wereldkampioen Formule 1 is in de video zeer enthousiast en vertelt over de zenuwen die hij had.

De zomerstop is inmiddels in volle gang en de coureurs zijn uitgevlogen voor een welverdiende zomervakantie. Verstappen vond ondertussen nog wat tijd om samen met de door Red Bull gesponsorde Whiddett een heuse driftcursus te doen. De wereldkampioen Formule 1 is in de video bijzonder enthousiast. "Het was echt heel gek. Ik wist niet wat ik moest verwachten toen ik al naast hem zat. Daarna moest ik het ook nog eens zelf doen. Ik ben volgens mij in de afgelopen twee jaar niet zo nerveus geweest als nu", zegt Verstappen in de video.

Zijdelings rijden

Hij vervolgt: "Dat komt omdat het gewoon niet natuurlijk voelt. Het is niet iets dat ik normaal gesproken doe en het was de eerste keer. Daarnaast zat ik op het begin aan de rechterkant van de auto, dus alles was tegenovergesteld. Het duurde even voordat ik daaraan gewend was. Het was wel ongelofelijk cool. Je kunt het niet vergelijken, het is zoveel anders. Dit is helemaal opgezet om zijdelings te rijden. Onze auto's zijn juist het tegenovergestelde. Die moeten vastplakken en een hoop grip aan de achterkant hebben."

Rijden als een oma

Verstappen vergelijkt de ervaring met zijn eerste keer in een Formule 1-auto. "Ik was ook ontzettend nerveus toen ik voor het eerst in een Formule 1-auto stapte. Op dat moment was ik zestien jaar oud en wist ik niet wat ik moest verwachten. Je weet gewoon niet hoeveel power erin zit. Hetzelfde was hier het geval. Ik stond stil en dacht zoiets als: 'ik kan nu wel als een oma gaan rijden, of ik ga er volledig voor.' Dat was uiteindelijk wat ik deed. Uiteindelijk neemt je instinct het over en denk je aan wat je moet doen en hoe je het moet corrigeren."