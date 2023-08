Brian Van Hinthum

Donderdag 10 augustus 2023 10:12

Max Verstappen besteedt zoals bekend graag buiten zijn Formule 1-bezigheden om een hoop tijd in het simracen. De Nederlander trekt doorgaans veel bekijk in de online race-evenementen waar hij aan deelneemt en laat daar ook zo nu en dan zijn temperament zien. Verstappen wordt nu door zijn gedrag omschreven als een 'ware gamer'.

Verstappen heeft naast het racen nog een aantal hobby's waar hij van geniet en zoals bekend is één van de hobby's waar hij het meeste tijd aan besteedt het simracen. De regerend wereldkampioen doet met enige regelmaat met zijn Team Redline mee aan online race-evenementen en de streams van die evenementen worden doorgaans goed bekeken. Daarnaast zijn die streams ook vaak goed voor de nodige Verstappen-content, want een blad voor de mond neemt de Limburger ook in zijn simrace set-up doorgaans niet.

Ruzie met simcoureur

Zo schoot Verstappen uit zijn slof tijdens de door verbindingsproblemen geteisterde 24 uur van Le Mans. "Je kunt dit niet eens een event noemen. Het is een clownshow", zei hij toen onder meer op de stream. Later raakte Verstappen betrokken bij een opvallend incident met Sven Hasse, een simrace-coureur die niet altijd als even sportief te boek staat. Verstappen werd door de coureur geraakt tijdens de race, waarna de Nederlander niet twijfelde en toen de kans zich voordeed Hasse met opzet van de baan knikkerde. Het resulteerde in een diskwalificatie.

Razernij van Verstappen

De acties van Verstappen zorgen voor de nodige hilariteit en de Formule 1-kampioen wordt op het grote gamekanaal theScore esports [ruim twee miljoen abonnees op YouTube] uitgelicht. "Max Verstappen is een ware gamer. Boos worden om dat je de verbinding verliest tijdens een 24 uursrace is eerlijk gezegd vrij logisch, maar een aantal weken geleden zagen we een échte Max gamer-woedeaanval", waarmee er gedoeld wordt op zijn akkefietje met Hasse. "Hij had het van zich af kunnen schudden en de race in genade eindigen. Het is natuurlijk maar een spelletje. Max koos alleen voor geweld en ging voor die motherfucker door hem volledig van de baan te rammen als een ware racegamer", wordt er besloten.