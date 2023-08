Lars Leeftink

Max Verstappen en zijn collega's hebben al vaak gedurende dit seizoen en vorig seizoen laten weten dat het gewicht van de huidige F1-auto's veel te hoog is. De auto's zijn te zwaar, en FIA-president Mohammed Ben Sulayem is het met Verstappen en de overige coureurs eens.

De Formule 1-auto's worden eigenlijk al jaren steeds zwaarder en zwaarder. Dankzij het nieuwe tijdperk waar de Formule 1 in 2022 mee begonnen is, is dit echter allemaal nog sneller gegaan. De nieuwe auto's zijn zwaarder dan zijn voorgangers, ondanks dat er van 2022 naar 2023 al wel wat progressie is geboekt om dit te verminderen. Toch klagen Verstappen en de andere Formule 1-coureurs vaak over het gewicht van de auto. Het maakt de auto minder snel en vooral minder goed bestuurbaar door de bochten.

Ben Sulayem over gewicht auto's

In gesprek met Motorsport-Total gaat Ben Sulayem in op het commentaar van Verstappen en zijn collega's. "Ik heb al gesproken met mijn team bij de FIA. We willen lichtere auto's en we willen een beter geluid van de motoren. Als Stefano Domenicali dat ook wil, prima, dan zijn we het op dat punt eens. Maar de FIA moet beslissen. Wij zullen het implementeren. Niet omdat de FOM of een team het zo wil. Het is omdat het juist is voor de sport."

Eigen ervaring Ben Sulayem

Ben Sulayem, die zelf rally heeft gereden, weet wat de coureurs bedoelen als ze het hebben over het gewicht van de auto. "Ik heb zelf ook rallies gereden. Geef me alles, maar alsjeblieft geen zware auto! Dat stoorde me altijd. Lichtere auto's zijn beter en ik weet waarover ik praat. Als de auto zwaarder is, wordt de ophanging aangetast, werken de remmen niet zo goed, slijten de banden sneller. En meer gewicht is gevaarlijker bij een crash."