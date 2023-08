Lars Leeftink

De coureurs, teams en fans zitten momenteel aan het begin van de zomerstop, die zal duren tot het einde van augustus. Tijdens het weekend van 27 augustus gaan de coureurs beginnen aan het tweede gedeelte van het seizoen 2023, waarin er nog veel op het spel staat. Waar kunnen de fans naar uit gaan kijken tijdens de maanden september, oktober en november?

Tijdens de eerste seizoenshelft lag de focus, zoals bijna elke eerste seizoenshelft het geval is, vooral op dat wat er op de baan gebeurde. De teams, coureurs en fans zagen Red Bull Racing en Max Verstappen nog dominanter presteren dan vorig jaar al het geval was. Alle twaalf races zijn tot nu toe gewonnen door Red Bull, waardoor het al meer dan 250 punten voorsprong heeft in het constructeurskampioenschap. Tien zeges gingen naar Verstappen, die tot nu toe tijdens alle twaalf races op het podium stond en niet lager eindigde dan P2. Met acht zeges op rij gaat hij in vorm de zomerstop in, iets wat ook aan zijn voorsprong van 125 punten op teamgenoot Sergio Pérez (P2) te zien is. Ondanks dat beide kampioenschappen niet spannend meer zijn, is er toch nog genoeg om tijdens de komende drie maanden en tien races naar uit te kijken.

Records Verstappen

Op de baan zijn er de komende maanden twee dingen om vooral naar uit te kijken. Het wordt ten eerste interessant om te zien of er nog een team is dat, zoals Aston Martin en McLaren dit seizoen gedaan hebben, een stap kan zetten richting de vijf huidige topteams. Alpine en Williams lijken de aangewezen kandidaten te zijn, maar zeker bij Alpine is het momenteel onrustig op bestuurlijk gebied.

Toch is de vraag tijdens de tweede seizoenshelft vooral hoeveel records Verstappen gaat verbreken. Het aantal zeges, podiumplekken en punten in een seizoen kan wel eens verbroken worden, net zoals het aantal zeges op rij. Verstappen staat nu op acht, terwijl het hoogste aantal zeges achter elkaar van Sebastian Vettel is. De Duitser won een keer, ook namens Red Bull, negen races achter elkaar. Om dat record te verbreken zal Verstappen dus in Zandvoort en Monza moeten winnen, waardoor hij op tien zeges op rij komt te staan. De overige drie records die net genoemd werden, staan sinds de afgelopen twee jaar al op naam van Verstappen. De Nederlander won in 2022 vijftien races en zit in 2023 dus al op tien. Hij heeft er tijdens de komende twaalf races nog zes nodig om het record aan te scherpen, en de kans is groot dat dit gaat gebeuren. Ook het hoogste aantal punten (454 punten van Verstappen in 2022) en podiumplekken (achttien in 2021 door Verstappen) in een seizoen kunnen nog makkelijk verbroken worden. Verstappen heeft daar nog 140 punten (zes zeges zijn voldoende) en zeven podiumplekken voor nodig.

Triple header

Tijdens de tweede seizoenshelft gaan er tien races verreden worden in veertien weken tijd. Dit is onmogelijk zonder een triple header. De coureurs starten in Europa, waar ze met een double header hun reeks afmaken door te racen in Nederland en Italië. Vervolgens staan na een week rust de races in Singapore en Japan op het programma, waarna de coureurs weer een week rust hebben. Daarna volgt de Grand Prix van Qatar, die dit seizoen terugkeert op de kalender. Na deze race hebben de coureurs weer een week rust voordat ze aan een triple header beginnen in de Verenigde Staten, Mexico en Brazilië. Na de laatste week rust van het seizoen wordt het seizoen eind november dan afgesloten met een double header in Las Vegas en Abu Dhabi.

Silly Season

Daarnaast zal, wellicht deze maand al, 'Silly Season' op gang gaan komen. Het wemelt al van de geruchten de laatste anderhalve maand, maar op papier zijn er momenteel zeven stoeltjes beschikbaar. Bij Haas en AlphaTauri zijn beide stoeltjes voor 2024 nog niet ingevuld, alhoewel de kans groot lijkt dat Nico Hülkenberg en Yuki Tsunoda terug gaan keren. Voor Kevin Magnussen en Daniel Ricciardo is de toekomst een stuk onzekerder. Bij Williams en Alfa Romeo is er naast Alex Albon en Valtteri Bottas ook nog een stoeltje beschikbaar, omdat Zhou Guanyu en Logan Sargeant een contract hebben tot eind 2023. Toch heeft Alfa Romeo al door laten schemeren dat ze met hetzelfde rijdersduo het seizoen 2024 in willen gaan, wat goed nieuws zou zijn voor Zhou. Er is echter één stoeltje waar veel fans, teams en coureurs in de Formule 1 naar zullen kijken.

Toekomst Hamilton

Het zevende stoeltje is namelijk het stoeltje van Lewis Hamilton. De Brit heeft namelijk nog steeds een contract tot eind 2023. De algemene verwachting is dat de Brit ergens de komende maanden zijn contract met meerdere jaren gaat verlengen, iets wat zowel Hamilton als Mercedes-teambaas Toto Wolff al vaak hebben aangegeven. Toch is het contract nog niet daar, waardoor de geruchten blijven komen. Zo is Hamilton al in verband gebracht met Ferrari, terwijl er ook nog gespeculeerd wordt over zijn pensioen. De komende weken zal er meer duidelijk gaan worden over of en zo ja waar we de zevenvoudig wereldkampioen in actie gaat komen tijdens het seizoen 2024.

Budgetcap 2022

Tot slot de budgetcap van 2022, waar de komende weken meer duidelijk over zal worden. In 2021 ging Red Bull als eerst team ooit over de budgetcap, terwijl het samen met Williams en Aston Martin ook nog procedurele fouten had gemaakt. In 2022 zijn de geruchten dat er vier teams zijn die in 2022 over de budgetcap zijn gegaan, maar door de FIA en de Formule 1 zijn deze geruchten al afgedaan als onzin omdat het proces nog niet is afgerond. De komende weken zal duidelijk worden of en zo ja hoeveel teams zich in 2022 niet aan de regels hebben gehouden. Daarna zal de FIA zich gaan buigen over een mogelijke straf, een straf die de teams daarna nog op meerdere manieren kunnen aanvechten. Dit gebeurde vorig jaar niet, omdat Aston Martin de straf accepteerde en Red Bull en de FIA er samen uit wisten te komen. Of dat dit keer ook zo soepel zal gaan, zal tijdens de tweede seizoenshelft blijken.