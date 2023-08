Brian Van Hinthum

Max Verstappen domineert momenteel alles en iedereen in de Formule 1 en de Nederlander gaat met een voorsprong van 125 punten op Sergio Pérez op grote snelheid richting wereldtitel nummer drie. Nico Rosberg denkt dat er door zijn dominantie een belangrijk gevaar op de weg ligt voor de Limburger.

Sinds het binnenhalen van de zenuwslopende en controversiële wereldtitel in 2021 staat er absoluut geen maat meer op Verstappen. Red Bull Racing wist in 2022 de spijker op de kop te slaan wat betreft de nieuwe reglementen en onder leiding van Adrian Newey wist de Oostenrijkse formatie een raket te bouwen waar de andere teams maar een antwoord op lijken te hebben. Dat het wapentuig daarnaast ook nog eens in handen is van de momenteel ongenaakbaar lijkende Verstappen, is een extra zure druif voor de concurrentie.

Grote dominantie

Na zijn wereldtitel in 2022, gaat het in 2023 wederom van een leien dakje en lijkt de man uit Hasselt er nog eens een schepje bovenop gedaan te hebben. Met maar liefst 314 punten in de eerste twaalf races op de teller, gaat Verstappen met een voorsprong van ruim 125 punten op teamgenoot Pérez de zomerstop in. Na tien zeges in het eerste gedeelte van het seizoen, lijkt de wereldtitel de Nederlander bijna niet meer te kunnen ontglippen. Verstappen oogt elke race weer scherp als een mes, maar daar zou in de toekomst verandering in kunnen komen.

Voldoening

Tenminste, dat is wat Rosberg als grootste gevaar voor Verstappen ziet. De grote, constante successen kunnen juist ook een gevaar betekenen, vertelt hij in de Sky Sports F1-podcast. "Hij moet echt voorzichtig zijn dat hij niet te voldaan begint te worden", waarschuwt de Duitser. "Hij zit in zo'n geweldige flow waarin niemand ook maar in de buurt bij hem weet te komen. Dat is vaak wel het moment dat er een risico van voldoening begint te komen. Daardoor kun je motivatie verliezen. Hij moet daar goed voor waken." Toch denkt hij dat het voorlopig wel goed zit met Verstappen. "Ik zie het niet zomaar gebeuren. Zijn gemoedstoestand is fenomenaal. Hij is zo gefocust en 'in the zone'. Het is als kunst. Het is geweldig."