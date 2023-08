Brian Van Hinthum

Woensdag 9 augustus 2023 16:02 - Laatste update: 15:59

Momenteel staat er geen maat op de prestaties van Max Verstappen, al moet je daarbij constateren dat de RB19 ook simpelweg onverslaanbaar lijkt. Mocht de Formule 1 echter overgaan op een situatie met compleet gelijke auto's, dan zou iemand anders boven komen drijven volgens voormalig IndyCar-coureur Danica Patrick.

Het eerste gedeelte van het seizoen zit erop en na de Grand Prix van België zijn we inmiddels in de zomerstop terecht gekomen, alvorens het hele circus in Zandvoort neerstrijkt voor de Dutch Grand Prix. Voorlopig is het enkel en alleen Red Bull, met Max Verstappen voorop, dat de klok slaat in de Formule 1. De formatie van Christian Horner wist voorlopig alle twaalf de races van dit seizoen te winnen. Tien overwinningen gingen naar Verstappen, terwijl de andere twee op naam zijn geschreven van Pérez.

Door de dominantie van Verstappen lijkt de Nederlander op dit moment overduidelijk de snelste coureur op de grid, al wordt hem ook regelmatig verweten dat hij het alleen kan door de snelste auto. Patrick krijgt bij Sky Sports de vraag wie ze denkt dat boven komt drijven als de Formule 1 over gelijke wagens zou beschikken. "Het is vrij lastig voor mij om dan niet aan Fernando Alonso te denken. Hij is 41 jaar [inmiddels 42, red.]. Hij is weer naar voren gekomen en zó competitief. Hij doet dat steeds opnieuw en opnieuw. Het is zo indrukwekkend", stelt ze.

Verstappen en Hamilton

Patrick vervolgt: "Je kunt Max Verstappen natuurlijk ook niet buiten beschouwing laten als je alle stijlen combineert. Ik denk dat dat een fantastisch duo zou zijn, Max en Alonso. Ze zijn allebei vrij agressief, dus dat zou geweldig zijn om naar te kijken." Ook de naam van Lewis Hamilton passeert de revue. "Ik ben heel benieuwd waar Lewis Hamilton er tussenin zou vallen. Natuurlijk heeft hij veel succes gekend met al zijn kampioenschappen. Ik denk dat het een heel, heel close gevecht zou zijn. Hamilton is gewoon zo consistent. Hij maakt weinig fouten."