Brian Van Hinthum

Woensdag 9 augustus 2023 14:44

Het team van Red Bull Racing weet momenteel met grote overmacht de Formule 1 te domineren en teams als Mercedes en Ferrari weten niet in de buurt te komen van de Oostenrijkse formatie. Christian Horner krijgt de vraag of hij het leuker zou vinden als er wat meer uitdaging in het spel zou zijn en het antwoord van de Brit is helder.

Voor Red Bull Racing-fans is het momenteel een seizoen om met beide benen rustig op tafel te liggen en te genieten van de constante topprestaties die het team op te mat weet te leggen. Horner en zijn crew weten elke race weer met een gelikte uitvoering op de proppen te komen met zowel tactiek, set-up als snelheid in de auto. De RB19 lijkt dan ook simpelweg onverslaanbaar in het huidige seizoen, wat goed reflecteert in de tussenstanden én het feit dat het team uit Milton Keynes in de zomerstop twaalf van de twaalf races in een zege om heeft weten te zetten.

Artikel gaat verder onder video

Terugdenken aan 2021

De rustige koers naar de volgende titels staat in schril contrast met de thriller die Red Bull in 2021 afwerkte met het team van Mercedes. Dat jaar bleef tot aan de allerlaatste ronde spannend, waarna Max Verstappen uiteindelijk in een niet te verzinnen slotfase in Abu Dhabi aan het langste eind trok. Horner krijgt de vraag of hij dit seizoen niet wat meer concurrentie zou willen en de Brit blikt daarbij meteen terug op dat bizarre seizoen: "Er is geen haar op mijn hoofd die eraan denkt. Ik ben nog steeds aan het herstellen van 2021", lacht hij na de twaalfde zege van het seizoen in België.

Teamwork

Daarna neemt hij een moment om even rustig stil te staan bij de manier waarop Red Bull in 2023 te werk gaat. "Resultaten als die van vandaag gaan over teamwork. Het gaat om elk lid van het team, elk onderdeel van de fabriek dat zijn werk doet. Je kunt deze resultaten niet per ongeluk bereiken. Het is een gouden moment voor ons team. Je moet echt je hoed afnemen voor alle mensen achter de schermen, die zo hard werken als zij doen om dit soort resultaten te bereiken."