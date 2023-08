Vincent Bruins

Woensdag 9 augustus 2023 12:29

Alpine maakte middenin het Grand Prix-weekend in België bekend dat teambaas Otmar Szafnauer en sportief directeur Alan Permane het team moesten verlaten na de race op zondag. Voor Sergio Pérez kwam dat als een grote verrassing.

Voordat Pérez de teamgenoot van Max Verstappen werd bij Red Bull Racing, bracht de Mexicaan maar liefst zeven seizoenen door bij Force India, wat uiteindelijk Racing Point werd en vanaf 2021 bekend is als Aston Martin. Szafnauer speelde als operationeel directeur een cruciale rol in het omtoveren van Force India van het slechtste team op de grid naar een solide middenvelder dat ieder seizoen om enkele podiums kon strijden. Pérez en Szafnauer kennen elkaar dus ontzettend goed.

Onenigheid tussen Alpine en Szafnauer

Vanaf februari 2022 werd Szafnauer de teambaas van Alpine. Sindsdien heeft het team nog niet echt vooruitgang kunnen boeken. De top van de Franse autofabrikant was het niet eens met de tijdlijn van de ontwikkeling van het team die Szafnauer had uitgestippeld en dus moest de in Roemenië-geboren Amerikaan zijn koffers pakken. Bruno Famin, de vice-president van Alpine Motorsports, neemt tijdelijk de rol van teambaas op zich vanaf de Nederlandse Grand Prix na de zomerstop. Ook Permane, die vanaf 1989 zijn gehele Formule 1-carrière als engineer doorgebracht bij Alpine, wat daarvoor Renault, Lotus en Benetton was, werd ontslagen. Julian Rouse, de directeur van de Alpine Academy, wordt tijdelijk de sportief directeur.

Tijd krijgen

"Ik was er behoorlijk door verrast, zeker gezien het feit dat het zo op korte termijn gebeurt," vertelde Pérez tegenover onder GPFans op Spa-Francorchamps voor de zomerstop. "Ik vind Otmar geweldig, en welke persoon dan ook die in zijn positie had gestaan, moet de tijd krijgen. En ik denk dat Otmar niet de tijd is gegeven om echt zijn potentie te laten zien, waarvan ik weet dat het enorm is, omdat ik heb gezien wat hij bij andere teams heeft gedaan met zeer beperkte budgetten evenals met niet zo beperkte budgetten. Dus ik vind het jammer dat ze hem hebben laten gaan. Wie [op zijn plaats] komt, moet de tijd krijgen, omdat al dit soort dingen in de Formule 1 ontzettend veel tijd kosten."