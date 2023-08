Remy Ramjiawan

De positie van Sergio Pérez bij Red Bull Racing is in 2023 onder een vergrootglas komen te liggen. Zo zouden er intern wat strubbelingen zijn, maar zijn de prestaties op de baan dit seizoen zo nu en dan ondermaats. Toch verwacht Sky Sports F1-commentator David Croft geen snel vertrek van de Mexicaan. De fans van 'Checo' zouden namelijk de grootste afnemer van de merchandise van Red Bull Racing zijn.

Pérez is in Mexico een held en dat ziet Red Bull terug in de verkoopcijfers. De Mexicaan kwam in 2021 in dienst bij Red Bull en wist zich in het eerste jaar nog te schikken in de rol van ideale teamspeler. Vorig jaar, maar vooral in 2023, gaf Pérez echter aan dat hij ook voor eigen kansen wilde rijden. In de openingsfase van het huidige seizoen zat hij ook dicht bij klassementsleider Max Verstappen in de buurt. Vanaf de race in Miami nam de Nederlander echter de benen en inmiddels is de achterstand van Pérez op zijn teamgenoot opgelopen naar 125 punten.

Pérez moet genoegen nemen met P2

Een heikel punt van Pérez was de afgelopen maanden vooral de kwalificatie. Daarin schoot de Mexicaan zo nu en dan tekort, waardoor hij vaak aan een inhaalrace moest beginnen. De zondagen zijn volgens Helmut Marko wel in orde, maar de Mexicaan moet simpelweg van een hogere startpositie de wedstrijden gaan aanvangen. Voorlopig gaat Verstappen er met de titels van door, dus moet Pérez zich op P2 richten.

Marketingwaarde

De afgelopen maanden is er gespeculeerd over het zitje naast Verstappen, maar volgens Croft is de marketingwaarde van Pérez één van de redenen dat hij nog in het stoeltje zit. "Checo helpt om veel blikjes Red Bull te verkopen, zowel in Noord-Amerika als in Latijns-Amerika. Hij brengt veel sponsorgeld naar het team en dat is belangrijk, zelfs in deze tijden met een kostenplafond. Bijna 65 procent van alle online Red Bull F1-merchandise wordt verkocht aan Mexico", aldus Croft bij Sky Sport F1.