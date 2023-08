Dit zijn de verschillen in de tussenstand voor de teams tussen 2022 en 2023

Brian Van Hinthum

We zijn aanbeland in de zomerstop en inmiddels is het dus tijd geworden om de balans op te maken voor de teams. We kunnen op basis van de punten een goede indicatie vormen over welke teams hebben gewonnen ten opzichte van vorig jaar en welke teams behoorlijk wat ingeleverd lijken te hebben.

We zijn inmiddels na de Grand Prix van België alweer aanbeland in de zomerstop en momenten als deze zijn natuurlijk ideaal om even terug te blikken op wat we de afgelopen maanden allemaal hebben meegemaakt. Hoewel het vooraan de grid niet altijd even spannend is geweest - Red Bull won twaalf van de twaalf gereden races - is er daarachter toch genoeg gebeurd in de hoogste tak van de autosport. We bekijken welke teams het goed voor elkaar hebben en welke teams een veel belabberde eerste seizoenshelft kenden dan in 2022.

Aston Martin de verrassing

We beginnen met de koplopers van het huidige seizoen, het team van Red Bull. Net als in 2022 prijkt de naam van de Oostenrijkse formatie fier bovenaan de tussenstand, al verzamelde het team wel aanzienlijk meer punten dan vorig seizoen. 503 om 396. Bovenin valt het verder nog op dat het team van Aston Martin natuurlijk een grote sprong heeft gemaakt. De formatie van Mike Krack verzamelde dit seizoen maar liefst 177 punten meer dan in de eerste helft van 2022, waardoor zij Mercedes en Ferrari weten te splitten.

AlphaTauri grootste teleurstelling

Ferrari heeft wel overduidelijk een minder seizoen. Ten opzichte van vorig jaar is men twee plekken gezakt en er werden 125 punten minder verzameld. In de onderste regionen valt het met name op dat Haas, Alfa Romeo en AlphaTauri een veel teleurstellender seizoen kennen dan in 2022. Williams doet het juist weer een stuk beter dan vorig seizoen.