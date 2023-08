Brian Van Hinthum

Zondag 6 augustus 2023 21:06

De dominantie van Max Verstappen is bij het ingaan van de zomerstop het gesprek van de dag in de Formule 1. Een groep fans en analisten schilderen de koningsklasse op dit moment af als 'saai' wegens de overmacht waarmee Verstappen zijn races wint. Sky Sports-commentator David Croft begrijpt daar helemaal niks van.

Voorlopig staat er simpelweg geen maat op het team van Red Bull Racing met Max Verstappen voorop. De Oostenrijkse formatie wist tot en met de zomerstop alle races die gereden zijn te pakken. Verstappen schreef er tien op zijn naam, terwijl Sergio Pérez er slechts twee won. Van enige spanning binnen het team van Red Bull is er dus ook weinig sprake, waardoor sommige fans zich beginnen af te vragen of het nog wel waard is om de sport te kijken.

Meelopen met de kudde

Verstappen zelf gaf eerder al zijn kijk op zijn dominantie. "Dit is waarom ik hier ben. Ik wil winnen. Het is een stuk leuker als je vooraan ligt. Als je weet dat je niet kan winnen en geen kans hebt, dat is voor mij pas saai. Dit is het tegenovergestelde. Ik geniet van het moment en de goede tijden. Het komt niet gemakkelijk." In navolging van de Nederlander doet nu Crofty een duit in het zakje tijdens de Sky F1-podcast. "Het is zo gemakkelijk om met de kudde mee te lopen en te roepen 'Het is saai want Max blijft winnen.'"

Andere benadering

De commentator suggereert een andere insteek. "Waarom zou je je niet juist verwonderen over het record? Alle uitmuntendheid? Al de consistentie en het feit dat iemand voor zo lang zo goed blijft? Alles wat ik wil zeggen is dat we een zicht hebben met auto's die boven de 300 kilometer per uur gaan in de handen van een aantal van de meest getalenteerde personen aller tijden die een stuurtje vastgepakt hebben. Dat ook nog eens op circuits waar je soms millimeters afzit van het verzieken van je middag in een race van zeventig rondjes. Als je denkt dat dat saai is, dan kan ik je niet helpen. Echt niet."