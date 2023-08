Brian Van Hinthum

Zondag 6 augustus 2023 20:30 - Laatste update: 20:34

Het team van Mercedes hobbelt dit seizoen voor het tweede jaar op rij achter de feiten aan en dus wil men niks liever dan het gat naar Red Bull Racing dichten. De Zilverpijlen hebben in het kader van die missie in ieder geval besloten om de hoofdfocus te verleggen richting de auto van volgend jaar, zo zegt chief technical officer Mike Elliott.

Voorlopig is het team van Mercedes bezig aan een mooie opwaartse spiraal in het huidige seizoen. De Duitse formatie begon het seizoen wederom, net als 2021, met een vrij forse achterstand op het team van Red Bull Racing. Het team van Wolff moest zelfs voorrang verlenen aan Ferrari en Aston Martin, waar ze op dit moment weer aan voorbij gegaan zijn. Het belangrijkste doel is nu om het gat naar Christian Horner zijn formatie te dichten, maar dat is nog een lange weg voor het in Brackley gevestigde team.

Artikel gaat verder onder video

Lessen van 2023

Nu de zomerstop gearriveerd is, wordt er door sommige teams ook alvast met een schuin oog naar volgend seizoen gekeken. Mercedes geeft bij monde van Elliott zelfs toe dat de grootste focus binnen het team al naar volgend jaar gaat. "Wat betreft de zaken waarin we willen leren en de dingen die we willen bereiken, denk ik dat we een hoop van de auto van dit jaar kunnen leren. We moeten al die lessen meenemen naar de winterontwikkelingen. Als we alle lessen van de auto van dit jaar begrijpen, kunnen we die meenemen in de auto van volgend jaar."

Focus op volgend jaar

Hoewel de tweede plaats bij de constructeurs natuurlijk ook nog belangrijk is, moet en de Duitsers door. "Je moet een soort van richting kiezen en daar vol voor gaan. Terwijl je leert, kun je die richting aanpassen en langzaam bewegen. Ik begin te denken dat we het goed voor elkaar hebben voor de winter. We kunnen natuurlijk nog een hoop leren en P2 in het kampioenschap ligt nog op tafel, dus we blijven ontwikkelen. Het is alleen wel zo dat onze hoofdfocus op de auto van volgend jaar ligt.