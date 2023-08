Brian Van Hinthum

Zondag 6 augustus 2023 19:38

Lewis Hamilton en Mercedes begonnen nog met grote moeite aan het nieuwe seizoen, al weten ze langzaam maar zeker de weg naar voren te vinden. De zevenvoudig wereldkampioen weet alleen echter dat de RB19 nog altijd als een raket gaat en stelt dat alleen zijn rijderskwaliteiten niet voldoende zijn om dat in te halen.

Hamilton lijkt samen met Mercedes steeds meer de weg naar voren te vinden in de Formule 1. De Zilverpijlen lijken aan de hand van gerichte updates langzaam maar zeker steeds meer grip op de W14 te krijgen en de Duitse formatie doet dan ook met enige regelmaat mee om de bovenste plekken. Voor Hamilton betekent het dat hij langzaam maar zeker dichtbij de top drie begint te komen. Op dit moment bezet hij met 148 punten de vierde plek in het wereldkampioenschap. Eén puntje minder dan Fernando Alonso.

Frustraties?

Ondanks de steeds beter wordende Mercedes, is het verschil met Red Bull Racing nog altijd aardig groot. Hamilton liet zich recent al uit over het verschil met de Oostenrijkers. "Op dit moment is het onmogelijk om de Red Bull te verslaan, tenzij ze niet finishen. Ze zijn acht tienden tot aan een seconde per ronde sneller dan de rest. Het is wat het is. Waarom zou ik daar gefrustreerd van worden? Er is niks dat ik eraan kan doen. Ik word over het algemeen niet zo snel gefrustreerd in het leven. Waarom zou je?", zei de Brit in België.

Rijderskwaliteiten of auto?

Er wordt gesuggereerd dat Hamilton met zijn kwaliteiten zelf het gat naar de RB19 zou moeten kunnen dichten, maar zo werkt het volgens de Brit niet. "Ik probeer altijd terug te vallen op mijn rijderskwaliteiten wanneer er een verschil moet worden goedgemaakt. Maar dat is uiteindelijk op een hoop plekken niet genoeg geweest. Als je bijvoorbeeld terugdenkt aan Silverstone. Je had het misschien niet gezien, maar we zaten precies op dezelfde tijd tot bocht dertien in de kwalificatieronde. Daarna verloren we gewoon prestatie en snelheid', besluit hij met de beschuldigende vinger richting de W14.