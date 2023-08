Brian Van Hinthum

Zondag 6 augustus 2023 16:59

Max Verstappen is met een voorsprong van 125 punten in het wereldkampioenschap in de zomerstop al een heel eind gevlogen van zijn concurrenten. De sport wordt door zijn dominantie wel vaak bekritiseerd, maar Verstappen kan daar op zijn beurt weinig mee.

Het eerste gedeelte van het seizoen zit erop en na de Grand Prix van België zijn we inmiddels in de zomerstop terecht gekomen, alvorens het hele circus in Zandvoort neerstrijkt voor de Dutch Grand Prix. Voorlopig is het enkel en alleen Red Bull, Met Max Verstappen voorop, dat de klok slaat in de Formule 1. De formatie van Christian Horner wist voorlopig alle twaalf de races van dit seizoen te winnen. Tien overwinningen gingen naar Verstappen, terwijl de andere twee op naam zijn geschreven van Pérez.

Verschil bij Red Bull

Die twee zeges kwamen vrij vroeg in het seizoen richting de Mexicaan, toen het gat tussen beide Red Bull-coureurs nog een stuk minder was dan inmiddels het geval is. Tijdens de race op Spa-Francorchamps demonstreerde Verstappen nog maar eens zijn surplus aan snelheid over de Mexicaan. De Limburger begon de race vanaf de zesde plek, terwijl Pérez na één bocht aan de leiding ging. Binnen korte tijd wist Verstappen zijn teammaat te verschalken voor de leiding en vervolgens bouwde hij gestaag een groot gat op richting de man uit Guadalajara. Inmiddels lijkt het in de zomerstop er al sterk op dat Verstappen dit jaar opnieuw de titel gaat pakken.

Verstappen slaat terug

Zijn dominantie wordt niet door iedereen gewaardeerd. Een groep fans baalt van de manier waarop Verstappen domineert en sommigen vinden de sport daardoor ook niet meer leuk om te kijken. De Nederlander slaat op Formula1.com terug naar die mensen. "Dat maakt het niet per se saai. Dit is waarom ik hier ben. Ik wil winnen. Het is een stuk leuker als je vooraan ligt. Als je weet dat je niet kan winnen en geen kans hebt, dat is voor mij pas saai. Dit is het tegenovergestelde. Ik geniet van het moment en de goede tijden. Het komt niet gemakkelijk", besluit hij.