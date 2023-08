Remy Ramjiawan

Red Bull-teambaas Christian Horner onthult dat het opleidingsprogramma op de schop gaat. Het Oostenrijkse team staat erom bekend dat het veel investeert in jonge talenten, maar wil dat in de toekomst gerichter gaan doen. Op dit moment rijden er een aantal Red Bull-junioren in de Formule 2 rond, maar geen van hen is direct klaar voor de koningsklasse.

Met het Red Bull Junior Team heeft de Oostenrijkse renstal de afgelopen jaren veel talenten naar de Formule 1 gebracht. Namen als Max Verstappen, Sebastian Vettel, maar ook Daniel Ricciardo, Carlos Sainz, Pierre Gasly en Alexander Albon komen uit het jeugdprogramma van het Oostenrijkse team. Ook op dit moment rijden er een aantal coureurs in de Formule 2 rond onder de vlag van Red Bull Racing. Zo zijn Dennis Hauger, Ayumu Iwasa, Jak Crawford, Isack Hadjar, Enzo Fittipaldi en Zane Maloney ook onderdeel van het opleidingsprogramma, maar lijkt Iwasa de enige met een realistische kans om ook daadwerkelijk de overstap naar de Formule 1 te maken.

Filosofie wijzigen

Volgens Horner wordt het dan ook tijd om de filosofie van het opleidingsprogramma onder de loep te nemen. "Ik denk dat we ons in de toekomst ook meer op de jeugd gaan richten. We hebben dit jaar veel coureurs in de Formule 2, ik denk dat dat in de toekomst minder zal worden en dat we ons misschien ook meer zullen richten op de lagere formules", zo legt Horner in de Unlapped-podcast uit dat het team zich op andere disciplines gaat richten.

Gerichter te werk gaan

In plaats van hele hordes coureurs aan te nemen in de hoop dat daar dat ene grote talent tussen zit, wil het team gerichter te werk gaan. "Maar weet je, een Max Verstappen of een Sebastian Vettel, die komen niet elk seizoen langs. Het gaat er dus gewoon om dat je dat talent herkent als het langskomt", zo stelt Horner. Toch is het huidige programma in zijn ogen niet vruchteloos geweest, zo zijn er namen doorgestroomd die het bij Red Bull misschien niet hebben gemaakt, maar wel bij andere teams zitten. "Daniel is er afgestudeerd. Carlos Sainz is er afgestudeerd. Pierre Gasly is er afgestudeerd. Er zijn zoveel coureurs die de kans hebben gekregen om naar de Formule 1 te komen. Alex Albon is een andere", aldus de teambaas van Red Bull Racing.