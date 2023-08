Lars Leeftink

Max Verstappen schrok van het overlijden van Dilano van 't Hoff vorige maand op het circuit Spa-Francorchamps, maar de reactie van de vriendin van de Nederlandse coureur op een post van de coureur van Red Bull Racing deed de tweevoudig wereldkampioen nog veel meer.

In gesprek met Formule 1 Magazine krijgt Verstappen de vraag of er nu andere dingen in zijn hoofd omgaan tijdens het racen in vergelijking met zijn jeugdige jaren. "Dat weet ik niet, maar je denkproces is anders. Ik weet hoe ik was toen ik Formule 3 reed. Er bestond geen angst. Dat heb ik nu ook niet, maar ik denk wel meer na over de mogelijke gevolgen van mijn acties. Wat zou er kunnen gebeuren als… Toentertijd stond je daar nooit bij stil, reed je puur op instinct. Ik heb het nu niet over Dilano, want hij werd aangetikt door iemand anders, maar in zijn algemeenheid neem je als juniorrijder meer wilde risico’s dan op latere leeftijd."

Verstappen weet dat zijn werk risicovol is, maar volgens de Nederlander is er bijna niks in het leven wat geen risico met zich meebrengt. "Die gedachten zijn heel logisch, maar je kind kan ook met de fiets aangereden worden in Amsterdam. Risico’s horen bij het leven of je moet jezelf in het gips zetten en thuis blijven zitten. Maar natuurlijk sta je er wel bij stil. Ik ook, ja." Vooral de boodschap van de vriendin van Van 't Hoff, Katrina Coronell, op een post van Verstappen kwam binnen bij de tweevoudig wereldkampioen. "Toen het nieuws van het ongeluk van Dilano naar buiten kwam, had ik er via social media een bericht uitgestuurd. Even later zag ik dat de zus van Dilano onder mijn post had gereageerd: ‘Max, jij was zijn grote voorbeeld. Bedankt voor dit bericht.’ Die reactie deed wel wat met me. Dan denk ik ook meteen even aan mijn familie. Dan denk je wel van: Shit, als dit mij was overkomen, dan hadden zij… Dan denk je wel: Fuck."

De Nederlander kan zijn hart echter prima luchten bij zijn vriendin, Kelly Piquet. Wat daarbij helpt, is dat zij ook uit een familie komt waarin autosport en de risico's die daarbij komen kijken geaccepteerd worden. Echt praten over de risico's doet Verstappen dan ook niet met Piquet. "Nee, dat niet. Zij komt zelf ook uit een autosportfamilie en weet wat autosport inhoudt. Ze heeft wat dat betreft zelf genoeg meegemaakt in haar familie. Haar vader (Nelson Piquet, red) had na zijn F1-carrière in 1992 een zware crash voor de Indy 500 met zwaar letsel aan zijn voeten en zijn benen. Het gevaar is er gewoon altijd. Zij weet het, ik weet het. Maar onder de douche kun je ook uitglijden en je nek breken. Onwerkelijke dingen gebeuren soms. Op het circuit dus ook, helaas."