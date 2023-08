Vincent Bruins

Zaterdag 5 augustus 2023 16:07 - Laatste update: 16:13

Romain Grosjean heeft de Verenigde Staten echt volledig omarmt. De voormalig Formule 1-podiumfinisher maakte in 2021 de overstap naar de IndyCar Series en komt daar tegenwoordig uit voor Andretti Autosport. De in Zwitserland-geboren Fransman heeft voor dit raceweekend een grote snor laten staan en dat leverde leuke races op Instagram op.

Grosjean heeft het wel lastig dit jaar. Hij stond op het punt de seizoensopener in St. Petersburg te winnen, maar werd de dupe van een divebomb van Scott McLaughlin. Na een crash op Texas Motor Speedway finishte hij tweemaal tweede in Long Beach en op Barber Motorsports Park. Dat was echter de laatste keer dat hij een top tien-resultaat boekte. Hij crashte in de Indianapolis 500 en op de straten van Detroit en Toronto en hoger dan elfde finishen lukte niet.

Nigel Grosjean

Tijdens de trackwalk in Nashville voor de Music City Grand Prix toonde Grosjean voor het eerst zijn snor. De geweldige reacties op de Instagram-post stroomden al gauw binnen: "Een vleugje Nigel Mansell." De Formule 1-kampioen van 1992 stond bekend om zijn snor. "Die snor heeft een apart Amerikaans paspoort." Hij werd ook vergeleken met Dale Earnhardt Sr., de meest succesvolle NASCAR-coureur ooit die ook zo'n snor had en vaak een pilotenbril droeg. "Nu nog een pilotenbril om het plaatje compleet te maken," reageerde iemand dan ook.

Super Mario

Ook onder de tweede Instagram-post werd er flink gelachen: "Hij ziet eruit als 80." Grosjean werd ook vergeleken met de welbekende loodgieter van Super Mario Bros. Omdat hij een zwart-witfoto gebruikte, was dat voor sommigen wel even schrikken: "Ik dacht dat Grosjean dood was."

De Music City Grand Prix op de straten van Nashville, de dertiende race van het IndyCar-seizoen, is op zondag 6 augustus te zien om 18:00 op Ziggo Sport Docu. Uiteraard komt Rinus VeeKay ook in actie.