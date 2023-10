Vincent Bruins

Romain Grosjean sleept het team van Andretti Autosport voor de rechter. In een kort statement op Instagram laat de Franse coureur uit de IndyCar Series weten dat hij arbitraire stappen onderneemt tegen het team. "Ik heb in Indiana een arbitragezaak aangespannen tegen Andretti Autosport om mijn rechten te beschermen", valt er onder meer te lezen in het bericht. Grosjean geeft tevens aan dat hij verwacht had te blijven racen met het team en dat hij teleurgesteld is dat dit niet gaat gebeuren. Waarom de oud-coureur van Haas de stappen onderneemt, is nog niet duidelijk.

