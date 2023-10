Brian Van Hinthum

Woensdag 4 oktober 2023 19:47

Romain Grosjean sleept het team van Andretti Autosport voor de rechter. In een kort statement op Instagram laat de Franse IndyCar-coureur weten dat hij arbitraire stappen onderneemt tegen het team. De reden waarom blijft voorlopig verder onduidelijk.

Grosjean verliet na 2020 de Formule 1 nadat het team van Haas niet meer verder wilde met de Fransman. De man die bekend staat wegens zijn bizarre crash tijdens de Grand Prix van Bahrein in 2021, vertrok richting de Verenigde Staten om zijn geluk te beproeven in de IndyCar. Na één jaar bij Dale Coyne Racing vertrok hij naar het Andretti Autosport van Michael Andretti, de man die op dit moment druk bezig is om een team op de Formule 1-grid te krijgen.

Arbitragezaak

Het lijkt er nu echter op dat hij ook een arbitragezaak aan zijn broek krijgt. In een statement op Instagram valt te lezen dat Grosjean stappen onderneemt tegen het team. "Ik heb in Indiana een arbitragezaak aangespannen tegen Andretti Autosport om mijn rechten te beschermen", valt er onder meer te lezen in het bericht. De Fransman geeft tevens aan dat hij verwacht had te blijven racen met het team en dat hij teleurgesteld is dat dit niet gaat gebeuren. Waarom de oud-coureur van Haas de stappen onderneemt, wordt voorlopig niet duidelijk.