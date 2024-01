Romain Grosjean wacht nog altijd op het moment waarop hij achter het stuur mag kruipen van een Mercedes Formule 1-auto. De Fransman legt uit waarom deze test nog steeds niet is gebeurd.

De carrière van Grosjean in de koningsklasse van de autosport kwam ten einde met een angstaanjagende crash bij de start van de Grand Prix van Bahrein in 2020. Zijn Haas brak in twee stukken en de cockpit zat vast in de vangrail in een vlammenzee. Mercedes bood hem een test aan met de Mercedes W10, waarmee Lewis Hamilton wereldkampioen werd in 2019, voorafgaand aan de Franse Grand Prix op Paul Ricard in 2021. Grosjean vertrok naar de IndyCar Series en hij had uiteindelijk geen tijd om naar zijn thuisrace te gaan, vanwege veranderingen aan de F1-kalender in de nasleep van de pandemie.

30 raceweekenden

"Ja, absoluut," antwoordde Grosjean enthousiast op de vraag van de GP Racing-magazine of hij nog steeds geïnteresseerd was in de kans om een test te doen met de Mercedes. "We hebben er alleen nog niet de tijd voor gevonden en ja, dat is allemaal mijn schuld. Het is ook niet makkelijk met dertig raceweekenden aankomend seizoen. Jullie klagen over 24 in F1, maar ik heb er achttien in IndyCar, zeven in het langeafstandsracen [als Lamborghini-fabriekscoureur] en vijf in F1 met Canal+ [als analist]. Het is dus niet makkelijk om daar nog een test aan toe te voegen." Er is nog een reden waarom hij de test uitstelt: "Daarnaast, hoe egoïstisch het ook is, ik probeer het uit te stellen tot het punt waar ik eigenlijk kan testen met de nieuwe generatie auto's."