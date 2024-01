Aan het begin van het nieuwe tijdperk in de Formule 1, in 2022, dook een oud probleem plotseling op: porpoising. Red Bull Racing had met de RB18 relatief weinig last van het gestuiter en in een gesprek met TopGear legt ontwerper Adrian Newey uit hoe hij het probleem heeft aangepakt.

Vanaf 2022 halen de Formule 1-auto's hun neerwaartse druk vooral uit het grondeffect in plaats van allerlei vleugels en flapjes op de auto, zoals de situatie daarvoor was. Newey was afgestudeerd op het onderwerp en wist daardoor wat hem te wachten stond. Het is dan ook niet vreemd dat precies de Red Bull, maar weinig last had van het hobbelen. Uiteindelijk greep de FIA halverwege het jaar in, door middel van een technische richtlijn. Hierdoor moest de rijhoogte worden verhoogd, waardoor het probleem een stuk minder aanwezig was.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Corruptieschandaal houdt Singapore in zijn greep: 'F1 Grand Prix niet in gevaar'

'Bewust van valkuilen'

Newey loopt al een tijdje mee in de Formule 1 en legt uit dat hij regelwijzigingen eigenlijk wel leuk vindt. "Ik heb altijd genoten van veranderingen in de regelgeving. Niet alleen vanwege de mogelijke mazen in de wet, maar ook van het begrijpen van de eisen van de regels en hoe ze de fundamentele principes van de indeling van de auto beïnvloeden." Daarnaast wijst hij naar legaal verkregen voorkennis. "Voor 2022 moesten we een paar dingen anders aanpakken. Het was de terugkeer van het grondeffect en ik was me zeker bewust van de valkuilen, omdat ik in de jaren tachtig in IndyCar had gewerkt met dat format."

Ook de RB18 had last van porpoising, al was dat snel opgelost. "Het stuiteren komt niet alleen door de aerodynamische vorm van de auto; er zijn andere factoren zoals de ophangingseigenschappen en carrosseriestijfheid. Bij het ontwerpen van de RB18 hielden we daar zeer zeker rekening mee. We hadden in het begin een beetje last van porpoising, maar we hadden het onder controle bij de eerste race."

Porpoising niet te simuleren

De teams waren redelijk verrast door het gestuiter, want dit kwam niet terug in de windtunnel. "Het simuleren van het stuiteren in een windtunnel en vooral in CFD (Computational Fluid Dynamics) is niet eenvoudig. Het is een tijdelijk probleem en er is geen beweging van de auto ten opzichte van de weg. Je ziet het niet als je er niet specifiek naar zoekt. Dat is het ding met alle simulatietools. Ze zijn afhankelijk van wat je erin stopt. Als je niet op de juiste plaats hebt gekeken en de juiste dingen hebt ingevoerd, krijg je er niet de juiste antwoorden uit", aldus Newey.