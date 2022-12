Vincent Bruins

Romain Grosjean is van mening dat Scott McLaughlin een kans verdient om in de Formule 1 te testen. Grosjean verliet na 2020 de koningsklasse om de overstap te maken naar de IndyCar Series waar hij erg onder de indruk van de Nieuw-Zeelander is geraakt.

McLaughlin reed van 2013 tot en met 2020 in de V8 Supercars en werd driemaal op rij kampioen in zijn laatste drie seizoenen met Dick Johnson Racing en Team Penske. Daarnaast won hij de beruchte Bathurst 1000 in 2019. Voor 2021 bleef hij bij het team van Roger Penske, maar verhuisde naar de Verenigde Staten om deel te nemen aan IndyCar. In zijn tweede seizoen afgelopen jaar was hij al een kampioenschapskandidaat en won hij drie van de zeventien races.

Superlicentie

"Een van de beste voorbeelden was toen [Ɓlex] Palou naar Circuit of the Americas kwam om daar Vrije Training 1 voor McLaren te doen en op dezelfde banden als Lando [Norris] was hij slechts twee Ć drie tienden langzamer, wat heel erg goed is," begon Grosjean in zijn interview met Motorsport Magazine over hoe goed bepaalde coureurs in IndyCar zijn. "Voor Colton [Herta] was het plaatje anders. Hij heeft de capaciteit en de snelheid om mee te doen in F1. Echter als je kijkt naar zijn carriĆØre dan zie je dat hij nooit een kampioenschap heeft gewonnen in Indy Lights en IndyCar. Ik begrijp dus wel waarom hij niet genoeg punten heeft voor een superlicentie. Wat ik denk dat verkeerd is, is het aantal punten dat we krijgen in IndyCar. Ik vind dat het ten minste op het niveau van Formule 2 hoort, misschien zelfs wel meer, omdat het competitiever is hier. Er zitten zeer snelle coureurs tussen."

McLaughlin

"Degene die mij het meest verbaasd heeft is Scott McLaughlin," vertelde de voormalig Formule 1-coureur van Renault, Lotus en Haas verder. "Ik vind dat hij een test hoort te krijgen in F1, hij zou zo snel zijn. Die jongen is heel speciaal. Als je je bedenkt dat hij zoveel jaren V8 Supercars heeft gedaan en nu het heel goed doet in IndyCar, het is een natuurlijk talent. IndyCar werkt een beetje anders dan Formule 1 op de manier dat je ervaring nodig hebt in de races en dat is ook waarom je ziet dat de oudere deelnemers het altijd wel goed doen. Het racen is echter uitdagend en het is heel competitief. Je kan niet een kwalificatierondje ingaan met gedachte "OkƩ, ik doe voor 95% mijn best, want ik weet dat ik toch een goede auto heb". Dat is niet genoeg, je moet elke ronde er 100% op zitten, en dat is lastig, maar wel leuk."