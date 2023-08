Lars Leeftink

Woensdag 2 augustus 2023 08:45 - Laatste update: 08:50

Alex Palou, momenteel met bijna honderd punten voorsprong stijf bovenaan in IndyCar en dus rijdend richting het kampioenschap, zou bij twee Formule 1-teams hoog op het lijstje staan voor volgend seizoen. Er zijn voor 2024 weer een paar stoeltjes vrij. Gezien de prestaties van de Spanjaard in de Verenigde Staten zal zijn naam de komende maanden vaker terug te vinden zijn in de geruchten. Zo ook nu dus.

Volgens The Race zou Palou op interesse kunnen rekenen van twee teams. Bronnen vertellen tegen de site dat het gaat om Williams en AlphaTauri. De huidige contractsituatie van Palou maakt het wat lastiger. Volgens zijn contract met Ganassi mag hij met geen enkel ander team binnen IndyCar onderhandelen over een contract tot het begin van de maand september. Dat betekent dat hij dus ten opzichte van andere coureurs een paar maanden aan onderhandelen kwijt zal raken. Toch zijn er dus, naast McLaren en Andretti in IndyCar, twee F1-teams die vanaf september in gesprek willen met Palou en volgens de geruchten al wat gesprekken hebben gevoerd. Volgens het contract van McLaren, waar hij testcoureur is, zou hij een ander stoeltje in F1 mogen accepteren buiten de stoeltjes van McLaren.

Haas en Alfa Romeo niet

Het eerste team dat door The Race genoemd wordt als 'ongeïnteresseerd' is Haas, dat na dit seizoen afscheid zou kunnen nemen van Kevin Magnussen. Volgens de informatie die met de buitenwereld is gedeeld, heeft Nico Hulkenberg een eenjarig contract. Aangezien teambaas Guenther Steiner eind juli aangaf dat de kans groot is dat het team zijn contract gaat verlengen, zou dit betekenen dat hij in 2024 ook nog een contract heeft. Ondanks dat de Duitser prima presteert en Magnussen niet, zou Palou dus geen kanshebber zijn om bij Haas de ervaren Deen op te volgen. Het andere team dat geen interesse heeft is Alfa Romeo, dat momenteel Valtteri Bottas en Zhou Guanyu onder contract heeft. Bottas heeft nog contract tot eind 2025 en gaat voorlopig nergens heen, maar het contract van Zhou loopt eind dit seizoen af. Ondanks dat de Chinees dit seizoen niet ver van het tempo van Bottas af blijkt te zitten, is Zhou nog niet zeker van zijn toekomst in F1. Palou hoeft hij dus echter niet als concurrent te zien, als we de geruchten mogen geloven.

AlphaTauri en Williams

Naast deze twee teams zijn AlphaTauri en Williams ook twee teams met stoeltjes die vrij zijn voor 2024, en zij worden dan ook door de bronnen van The Race genoemd als grootste kanshebbers. Bij AlphaTauri hebben Yuki Tsunoda en Daniel Ricciardo een aflopend contract, terwijl dit bij Williams geldt voor rookie Logan Sargeant. Tsunoda lijkt een grote kans te maken om in 2024 terug te keren van AlphaTauri gezien zijn huidige ontwikkeling, maar voor de andere twee coureurs is het nog afwachten. Palou zou volgens de geruchten dus een concurrent van Ricciardo en Sargeant zijn. Bij Red Bull, Ferrari, Mercedes en McLaren is er geen plek voor 2024, terwijl bij Aston Martin er alleen een plekje vrij zou komen als Lance Stroll door vader Lawrence Stroll geen nieuw contract zou krijgen richting het einde van dit jaar.