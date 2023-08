Brian Van Hinthum

Vrijdag 4 augustus 2023 12:48

Na elk Grand Prix-weekend krijgen de coureurs aan de hand van het oordeel van vijf juryleden een Power Ranking-cijfer toebedeeld. In Spa-Francorchamps was het tijdens de Grand Prix van België Max Verstappen die het hele weekend wist te domineren. De Nederlander wordt mede daarom ook bekroond met het hoogste cijfer.

Na afloop van elke Grand Prix vraagt de Formule 1 een vijfkoppig jurypanel om iedere coureur te beoordelen met een cijfer tussen de nul en tien. Per coureur wordt hier vervolgens het gemiddelde van genomen en dat wordt voor die week de uiteindelijke beoordeling van de coureur. In het algemeen klassement worden alle beoordelingen bij elkaar opgeteld. Dat totale aantal punten, vormt vervolgens de Power Ranking voor die coureur. De tien coureurs met de hoogste totale scores, dingen mee in het klassement.

De stand in de zomerstop

Max Verstappen wist met een keurige 9,6 tijdens de Grand Prix van België zijn gemiddelde maar weer eens op te schroeven. De regerend wereldkampioen laat week in, week uit zien de baas in de Formule 1 te zijn en dat wordt door de juryleden dan ook bestempeld met goede cijfers. De Nederlander staat op dit moment op een gemiddelde van 9,2 halverwege het seizoen. De Red Bull-coureur wordt op gepaste afstand gevolg door Fernando Alonso met een 8,2. Lewis Hamilton begint er ook aan te komen met een 8,0. Alex Albon zijn voorlopig fantastische sezioen wordt ook niet onbesproken gelaten met een vierde plek: een 7,6.