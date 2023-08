Remy Ramjiawan

Vrijdag 4 augustus 2023 12:19 - Laatste update: 13:58

Voormalig raadslid van de gemeente Zandvoort, Peter Kramer, geeft aan dat van de inkomsten van de Dutch Grand Prix er maar weinig vloeit naar de gemeentekas. Als antwoord daarop werd begin dit jaar bekend dat er vanaf 2024 een aanvullende belasting wordt geheven op de kaartjes. De fans moeten daardoor 3 euro per kaartje meer gaan betalen en Kramer geeft tegenover RTL Nieuws tekst en uitleg.

Eind augustus keert het Formule 1-spektakel voor de derde keer in de moderne geschiedenis terug naar Zandvoort. Het heeft natuurlijk alles te maken met de opkomst van Max Verstappen, waardoor de koningsklasse weer voor het circuit in de duinen heeft gekozen. Initieel stond de eerste race gepland in 2020, maar dat werd uiteindelijk uitgesteld naar 2021. De gemeente Zandvoort maakt onkosten voor het organiseren van de race en in 2020 werd daarom al de toeristenbelasting verhoogd van 2,25 euro per persoon per nacht, naar 3,00 euro.

Toeristenbelasting niet kostendekkend

In gesprek met het medium legt Kramer uit dat de Grand Prix van Nederland, maar weinig oplevert. "Voor die toeristenbelasting hoeft Zandvoort het niet te doen. Met of zonder race-evenement zitten de hotels, B&B's en campings hier in de zomer gewoon vol", zo vertelt hij. De verhoging van de toeristenbelasting heeft de gemeente verder weinig gebracht. Zo werd er in 2019 zo'n 2,53 miljoen euro aan toeristenbelasting geïnd, in een jaar waarin de race er nog niet was. In 2022 werd er echter 2,59 miljoen euro geïnd en dus lijkt de verhoging van de toeristenbelasting maar weinig te hebben opgeleverd. Vanaf 2023 is de prijs overigens per nacht nog verder omhoog gegaan naar 3,30 euro per persoon.

Aanvullende belasting: funtax

De gemeente Zandvoort komt daarnaast met een vermakelijkheidsbelasting, ook wel funtax genoemd. Dat betekent dat een kaartje van een evenement, waarbij er meer dan 10.000 toeschouwers worden verwacht, 3 euro duurder wordt. Kramer was in zijn tijd bij de gemeente Zandvoort groot voorstander van de funtax. Dat leidde vervolgens weer tot een conflict met circuitdirecteur Robert van Overdijk. Die vertelde destijds aan onder meer GPFans: "Nee, we zijn er niet blij mee, maar we gaan er niet over. We moeten het accepteren." Kramer snapt de kritiek niet en wijst simpelweg naar een kostendekkend plan van de gemeente: "3 euro is de prijs van 1 biertje, dus waar gaat het over."