Brian Van Hinthum

Donderdag 3 augustus 2023 15:08

Charles Leclerc beschikt over een Ferrari-contract dat na 2024 afloopt en de geruchten rondom zijn toekomst vliegen alle kanten op. Witte rook over een eventuele verlenging in Maranello blijft nog altijd uit, maar in de Italiaanse media wordt gesuggereerd dat Leclerc afgelopen week een krabbel onder een nieuw contract heeft gezet.

Voorlopig is het nog totaal niet het seizoen waar Leclerc op gehoopt had. Nadat Ferrari afgelopen winter een frisse wind door Maranello liet varen met de aanstelling van Fred Vasseur, lijkt het voorlopig alleen nog maar achteruit te zijn gegaan met de illustere Italiaanse formatie. Leclerc en Carlos Sainz klagen over de lastig te besturen auto en het lijkt er dan ook op dat de Monegask momenteel met de ziel onder zijn arm rondrijdt in de Formule 1. Met twee uitvalbeurten en slechts twee podiumplekken is de situatie momenteel allesbehalve gelukkig.

Eerdere uitspraken

Het voorlopig teleurstellende seizoen weerhield Leclerc er niet van om recent nog aan te geven gelukkig te zijn bij Ferrari en daar zijn toekomst te zien. "Ik hou van Ferrari. Ik ben blij hier. Ik zeg dat niet [dat ik mijn opties open wil houden]. Ferrari is het team dat mij geholpen heeft om te komen waar ik nu ben. Dat heb ik nooit verborgen. Ik ben altijd extreem blij om bij Ferrari te zitten. Natuurlijk zijn we niet blij met onze huidige positie, maar we werken de goede kant op, daar heb ik vertrouwen in. Nogmaals: ik hou van Ferrari en ik ben blij hier."

Nieuwe verbintenis

Die woorden zouden volgens het Italiaanse Formula Uno Analisi Tecnica nu echter kracht bijgezet zijn door Leclerc. Volgens de Italiaanse Formule 1-website is het namelijk zo dat de man uit Monte Carlo zijn krabbel heeft gezet onder een nieuw contract in Maranello, waarbij er melding wordt gemaakt van een speciaal 2+3 contract, waarmee men lijkt te doelen op het aantal jaren dat Leclerc zich laat vastleggen bij de renstal van Vasseur. Verdere info wordt er nog niet gegeven én men meldt bovendien dat het nog afwachten is op enige officiële berichten vanuit de Italiaanse formatie. Afwachten dus.