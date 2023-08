Brian Van Hinthum

Red Bull Racing is momenteel een klasse apart in de Formule 1 en met name Max Verstappen doet het natuurlijk geweldig. Toto Wolff lijkt wat minder onder de indruk te zijn van de kunsten van Sergio Pérez. De Oostenrijker heeft namelijk het gevoel dat Mercedes op hetzelfde niveau zit als de tweede Red Bull.

Het eerste gedeelte van het seizoen is weer voorbij gevlogen en na de Grand Prix van België zijn we inmiddels aanbeland in de zomerstop, alvorens het hele circus in Zandvoort neerstrijkt voor de Dutch Grand Prix. Vooralsnog is het enkel en alleen Red Bull dat de klok slaat in de Formule 1. De formatie van Christian Horner wist voorlopig alle twaalf de races van dit seizoen te winnen. Tien overwinningen gingen naar Max Verstappen, terwijl de andere twee op naam zijn geschreven van Pérez.

Max uit de vergelijking

Het is echter overduidelijk dat de Mexicaanse coureur het een stuk zwaarder heeft dan de man uit Hasselt, wat reflecteert in het gigantische verschil van 125 punten in het wereldkampioenschap. Langzaam maar zeker weet Mercedes met Lewis Hamilton voorop het gat richting de man uit Guadalajara te dichten en Wolff houdt zich dan ook niet in over de prestaties van Pérez. Volgens de teambaas zou het daarnaast een 'fantastisch seizoen' zijn als Verstappen niet meereed. "Ik denk dat je Max uit de vergelijking weg moet halen", citeert RaceFans.

Fantastisch seizoen zonder Verstappen

De Mercedes-voorman vervolgt en deelt dan een tik uit aan Pérez. "De tweede Red Bull is waar we ons bevinden", klinkt het vanuit Wolff, die duidelijk minder onder de indruk is van de Mexicaan. "Het zou een fantastisch seizoen zijn met spannende races [zonder Verstappen]. Maar uiteindelijk liegt de stopwatch niet. Er is gewoon één gast met één auto die duidelijk boven de rest staat. Wij moeten nu dat gat zien te dichten. Er zit niks anders op." Wolff volgt met zijn opmerkingen Hamilton, die eerder Pérez op de korrel nam. "Als ik in de auto van Sergio zat, dan zou Max niet de tijd hebben die hij nu heeft. Maar dat is niet hoe het leven werkt", zei hij onder meer.