Lammers herkent sleutel tot succes Red Bull en Verstappen: "Dit is zo knap"

Jordy Stuivenberg

Dinsdag 1 augustus 2023 13:02

Jan Lammers denkt dat Red Bull met niemand anders dan Max Verstappen een reeks neer zou kunnen zetten als nu gebeurt. Zowel het team als de coureur streven in zo’n extreme mate naar perfectie, dat de Nederlandse analist constant onder de indruk is van wat ze laten zien.

Red Bull laat dit seizoen alleen de restjes over voor de concurrentie. De hoofdprijs is standaard voor Verstappen of Pérez en daarachter mag de rest uitvechten wie er ook eens mee mag richting de podiumceremonie. In de NOS Formule 1-podcast komt de dominantie van Verstappen natuurlijk ook ter sprake en dat geeft Lammers de kans uit de doeken te doen hoe hij het Red Bull-succes verklaart.

Geen toeval

“Je hebt experts die achteraf precies weten waarom iets fout is gegaan, daar heb je niks aan. Bij Red Bull en Max zie je experts die hun expertise gebruiken om te zorgen dat het goed gaat. Ze laten echt niets aan het toeval over. Als er in de toekomst iets fout gaat, dan is ze dat nu al vergeven, omdat ze het al zo lang en zo vaak perfect doen. We hebben altijd al van Max en Jos gezegd dat ze indruk blijven maken, maar dat kunnen we zo langzamerhand ook van Red Bull zeggen.”

Preparatie

“Preparatie voorkomt reparatie, dat zeg ik heel vaak. De preparatie van die jongens is heel bijzonder. Max kennen we als iemand die altijd, onder alle omstandigheden het beste uit zichzelf haalt. Het is zo knap dat het hele team, al die mensen het uiterste uit elkaar halen. Dat is de kunst van teamwork. Het functioneert daar gewoon en dit zijn echt hoogtijdagen voor ze. Dan vraag je je af: hoe lang kunnen ze dit in stand houden? Het is echt zo indrukwekkend.”